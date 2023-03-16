楊烈金鐘魔咒纏身「逃到日本」　靠菜日文把到老婆

70歲楊烈今（16）日出席音樂劇《熱帶天使》記者會，他分享自己1986年拿到金鐘獎最佳男歌星，得獎卻是演藝事業陷入瓶頸的開始，「講實際一點就是金鐘魔咒，動彈不得，不知道下一步怎麼安排，我就到日本去，整個社會的腳步我完全跟不上，心裡面其實滿糾結，但必須往前走，這點跟這齣戲有一點相同的地方。」
記者羅凌筠/台北報導
後來只能找事做的他，下班之後自己去找各種表演，備受當地的歌星、素人表演啟發，「他們嘶吼到燒聲，因為這個原動力讓我回來繼續唱歌！」原本在台灣演出就認識日籍太太，靠著僅知的4、5句日文，約太太吃飯喝咖啡，「太太跟台灣通商的關係，一年來台灣次數有限，交往要自己付出時間，我沒辦法飛過去，她從日本一直飛過來，我很感動才娶了她。」
男女主角于浩威、李曼演譯改編陳千武小說《獵女犯》的故事，背景講述日治時期台灣青年受徵召到南洋作戰，意外結識當地講福建話的慰安婦，進而談起一場刻苦銘心的戀愛。于浩威提到這是第3年演出，這次迎來楊烈演老年版的自己，「烈哥在現場會給我擁抱，像爸爸一樣。」楊烈笑說那個擁抱的意思，是「想做你們的朋友，請你們讓我融入。」
藝術總監雷昇在紐約學音樂劇，寫英文歌4年，為了《熱帶天使》寫30首歌，致力打造台版的《悲慘世界》，導演林孟寰將相關文獻全數給楊烈看，楊烈說：「我去問東問西了解南洋戰爭，尤其導演給我一些資料，我在家看書看到掉眼淚，跟我爸爸祖父那代的敘述有雷同，我非常想進去這個世界。」《熱帶天使》5月5日至7日將在台北表演藝術中心演出。