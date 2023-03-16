不只宏都拉斯？中國挖我邦交國　外媒指「它」是未爆彈

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艾里格里也曾經在與媒體訪談的過程中，提到關於對巴拉圭挺台灣的看法。他直言這是要重新評估的事，因為這樣的支持是把排除重要夥伴中國做為前提，「我們必須想想什麼對巴拉圭最好，還有巴拉圭對全世界開放」。
巴拉圭的外交危機的消息並非現在才曝光，除了艾里格里之外，巴拉圭執政黨「國家共和聯盟」（Colorado Party）總統候選人佩納（Santiago Peña）也在去年12月一度提出與中國建交以獲取更多商業利益的意見。不過他隨後收回該立場，，並表達與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）一樣，都堅持守住巴拉圭與台灣的外交關係。而阿布鐸在今年2月時來台灣進行國是訪問，以展現66年巴拉圭、台灣穩固外交關係，當時他表示台、巴過去4年貿易額成長4倍，當初制定的貿易目標已達成。
但《外交家》分析指出，雖然巴拉圭當局表態與台灣外交地位鞏固，也很重視與台灣各項合作，但產業界有更多聲音呼籲，當局必須尋求與中國建立更緊密的貿易關係，以為農業、畜牧業拓展更多商機。巴拉圭農業協會主席加利（Pedro Galli）先前受訪時就指出，中國是最大的肉品買方，但為了與台灣維持外交關係，巴拉圭過去多年確實做出太多犧牲。
從數據上來看，2021年巴拉圭從中國的進口總額為40億美元（約台幣1240億元），出口卻僅有3000萬美元（約台幣9.3億元），而巴拉圭對台灣的貿易順差為1.18億美元（約台幣36.58億元）。
巴拉圭是全球第十大牛肉出口國與第四大黃豆出口地，若能進入中國市場，讓該國農牧業能增加至少20億美元（約台幣613億4000萬元）。但巴拉圭想要維持與台灣外交關係，同時又與中國建立更緊密的貿易關係理想狀態，基本上很難實現。巴拉圭的抉擇將會在4月見真章。
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