BLACKPINK登入高雄倒數！應援女神「3招攻略」看這裡

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《BLACKPINK: The Movie》是BLACKPINK送給粉絲們的一封情書，這部紀錄片公開從未曝光過的MV花絮、獨家採訪、以及演場會彩排片段等珍貴畫面，更收錄BLACKPINK總計10場的現場表演，讓粉絲在家也能享受身處演唱會現場般的視覺、聽覺饗宴。Rosé也在《BLACKPINK：The Movie》中的訪談表示：「隨著我們不斷地成長，我很高興一路上有BLINK的陪伴。」Jisoo也向粉絲喊話：「希望你們能和BLACKPINK一起走到最後，一生相伴，謝謝你們，我永遠愛你們。」
攻略2：BLACKPINK專屬的應援口號務必熟記
BLACKPINK身為紅遍全球的大勢女團，演唱會專屬口號必不可少！為了展現台灣BLINK對成員的愛，粉絲們也為BLACKPINK的每一首歌量身打造出不同的應援口號，並將在演唱會中大聲呼喊Jennie、Lisa、Jisoo、Rosé四位團員的名字，讓女神們感受到來自台灣粉絲滿滿的支持，如果還不知道應援台詞是什麼，務必要趕在演唱會前好好惡補。
攻略3：經典熱門歌曲快熟聽！
BLACKPINK獨樹一格的表演風格，是備受全球觀眾喜愛的原因之一，她們跨越國籍、超越性別，憑藉精彩的演出風靡全世界，而紀錄片《BLACKPINK：The Movie》中，也為觀眾收錄了「THE SHOW」、「IN YOUR AREA」等巡迴演出中的10多首BLACKPINK熱門歌曲，不論你是想為演唱會好好練歌，或是沒有搶到票，想體驗親臨現場的感動，《BLACKPINK：The Movie》將帶你好好沉浸在BLACKPINK熱血又動人的歌聲和故事中。
BLACKPINK的四位成員自出道以來互相扶持、相知相惜，成員Jennie更多次表示：「BLACKPINK是我的根，一日BLACKPINK，終生BLACKPINK。」Lisa也感性分享：「現在我們什麼都不用說，看著對方的眼睛就知道對方在想什麼。」讓粉絲們動容不已。
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