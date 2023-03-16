《黑暗榮耀》11人名字藏結局！結尾「天空變色」原因曝光
Netflix韓劇《黑暗榮耀》開播後立即成為熱門話題，第二季上線更一度因流量太大造成網頁癱瘓，人氣十分驚人，不少劇迷對大快人心的結局都相當滿意，也在重刷時發現許多彩蛋，其中就有人驚覺，原來第一集在角色名字中早就埋下結局的伏筆，劇中最後一幕風雲變色，更是巧妙地呼應了劇名，讓觀眾對編劇及劇組的細心忍不住連聲讚嘆。
記者賴禹妡/台北報導
《黑暗榮耀》第一季的劇情中，帶頭校園霸凌的加害人朴涎鎮，被受害者文同珢報警後，曾被宗教狂熱份子的媽媽警告，不要和名字裡有「ㄥ（韓文音ᄋ）」的人接觸，「我早說過要妳只跟宰寯來往，要是無聊就再找蓑羅，菩薩都說了，名字有『ㄥ』的人對妳不好，少跟這些人來往」。
而除了文同珢（문동은）的名字有「ᄋ」之外，霸凌5人幫中崔惠程（최혜정）、孫慏梧（손명오）、李蓑羅（이사라），與殺害孫慏梧的真兇金京蘭（김경란），以及後來幫助文同珢復仇的劊子手朱如炡（주여정）、阿姨姜賢南（강현남）也都有。
不只如此，朴涎鎮的親友包含丈夫河度領（하도영）、女兒河睿帥（하예솔）、媽媽李英艾（홍영애），及不斷私下收賄幫朴涎鎮收拾爛攤子的警察申英俊（신영준）名字裡也都藏了「ᄋ」，所有人當中，只有一直以來愛著朴涎鎮的全宰寯（전재준）名字沒有出現「ᄋ」。
而最後一集迎來大結局時，文同珢和朱如炡站在芝山監獄大門前，準備再次聯手展開復仇時，原本晴朗的天空卻突然飄來一大朵烏雲，讓兩人被黑暗壟罩住，不僅呼應劇中反派警察曾說的那句「下雨天適合下手」，意同他們終於獲得神的幫助，更象徵兩人即將再創造黑暗中的榮耀，為劇情寫下完美結局。