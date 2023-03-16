威廉緊抱「男人石」求子 許效舜送2顆鰻魚精華補體力
外景節目《效廉 出發吧！》由許效舜搭檔威廉主持，2位跨世代人夫、忘年之交，為了降低年齡差距，在節目中以「小舜」、「威哥」互稱對方。威廉今（16）日出席媒體餐敘時，坦言去年和卓君澤結婚後，夫妻倆就一直想邁入下個階段，也從許效舜身上，吸取不少獨特的求子祕方。
記者侯家瑜/台北報導
威廉搞笑將許效舜化名為來自基隆的「許先生」，透露對方有傳授生子祕方給他，「許先生告訴我要『一發擊中』，不可以有『散彈槍』，這樣密度會不夠，但不知道是否有效，要過幾個月之後再看看。」而許先生的舅舅也有指導威廉，若要生男孩，就要在最後一下抱緊一點，生女孩的話嘴巴就要張開一點，至於雙胞胎，威廉則笑說：「那應該就是要抱緊外加張嘴。」由於威廉對於生男孩的祕訣印象較為深刻，被質疑偏心想抱男孩，但他說男女都好，就順其自然。
此外，節目也有帶主持人到台南玉井，許效舜分享先前到當地「男人石」（龍具石）前許願，老婆就成功受孕，所以也有推薦給威廉，還送他吃2顆「鰻魚精華」，「我只是想讓威廉養『精』蓄銳、聚『精』會神，調整一下體力，戰鬥蝌蚪應該就會比較多。」不過威廉坦言其實不太會想和老婆分享這些事，因為擔心她會有壓力，希望2人能以放鬆、自然的狀況去迎接新生命。