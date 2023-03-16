就饗鐵板燒開幕超夯！「真實評價」曝光 特色撞王品這間
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛。然而談到台灣的鐵板燒，除了平價的「大埔鐵板燒」之外，王品集團旗下的夏慕尼、Hot7等等也都是老饕所喜愛的店家。而近日，王品集團底下新品牌「就饗鐵板燒」也正是插旗東區開張，在社群上掀起一波話題，仔細看了試營運時的評價，不少老饕都認為「特色跟旗下的Hot7鐵板燒其實有些雷同」。
記者張嘉哲/綜合報導
王品集團表示，台灣鐵板燒料理年產值約75億元，價位從100多元到3000元，鐵板燒已經是台灣人日常的一餐，深具發展潛力，目前王品已經有中高價鐵板燒「夏慕尼」14家分店、「阪前和牛」1家店、中價位品牌有「Hot7」6家分店，現在第四個品牌「就饗鐵板燒」首家店進駐台北市SOGO忠孝店商圈，鄰近忠孝復興捷運站，也是屬於中價位，瞄準上班族、小資男女、家庭客日常用餐、聚會需求。
然而「就饗鐵板燒」首家店插旗東區，日前才剛正式開幕，然而前陣子「試營運」期間也有不少老饕就已經前往朝聖，Google評價目前是200多則評論有4.7顆星的水準，整體來說還是相當不錯，網友盛讚服務態度優良、空間也相對乾淨，另外「白飯吃到飽」也是特色之一，當今許多鐵板燒店家都早已改為「白飯單點」，也被老饕大讚不怕人家吃。
不過意見部分，有饕客認為「就饗」的定位撞到同為王品旗下的「Hot7」，吃起來大同小異，由於價格稍比Hot7還高一點，但沒有凸顯特色，讓人感覺不如去吃Hot7即可，定位較為尷尬；另外，由於剛開幕，店內人手不足的情況下，訂位客人不斷打電話，有民眾表示用餐期電話從頭響到尾卻沒人要處理，也有人打電話抱怨都無人接聽，堪稱是比「海底撈」難訂位。對此，業者也針對試營運期間顧客的意見逐一回覆，看出王品集團待客之道相當用心。
然而目前就饗鐵板燒開幕推出活動，喊出到3月底前，只要內用填寫消費體驗調查表，每人都能「免費吃雞蛋」，而且出示身分證對中1碼「9」，就能享有單客套餐79折！以店內的價格區間來看，用餐價格大約400元至600元，且還不加收服務費，愛吃鐵板燒的你，也許可以前往嚐鮮！