太妍突截圖《黑暗榮耀》辭職信！這舉動太怪　疑內幕曝光

《黑暗榮耀》5人幫群聊有線索！空姐地位曝：露點不能刪

▲《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫在第二季的下場非常淒慘，讓觀眾看了直呼過癮。（圖/林智妍Instagram）
▲《黑暗榮耀》中的霸凌五人幫在第二季的下場非常淒慘，讓觀眾看了直呼過癮。（圖/林智妍Instagram）

記者張嘉哲/綜合報導

《黑暗榮耀》第二季近日上架，「霸凌5人幫」最後悲慘的結局讓不少影迷看了直呼太過癮，然而這季在視覺上多出了不少血腥、裸露的鏡頭，其中空姐崔惠程（車珠英 飾）的裸戲更是大尺度送上螢幕，雖然最終表示該段是CG合成，但畫面由於太過激進，飽受批評認為是「可以忽略的鏡頭」。不過，就有劇迷分享，從五人幫群聊當中，就可以看出其中的交情關係與劇情發展，會發現崔惠程在朴涏鎮（林智妍 飾）的眼中到底是怎麼樣的人，劇情都是緊緊相扣有關聯，讓人大讚真的是「神劇」。

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----------------------------------以下有雷-----------------------------------------

專門講解戲劇分析的「Ki笑人生」近日針對《黑暗榮耀》幾個彩蛋再講解，透露過去我們都知道崔惠程對於朴涏鎮來說是自卑的，第六集涏鎮腳受傷在家裡包紮時，五人幫的群組一直跳出通知，都在各說各話，畫面中可以看到，涏鎮只有把「蓑蘿」跟「宰寯」設為兩個字，然而崔惠程則是全名，明顯清楚涏鎮真的沒有把惠程當朋友，也呼應前面惠程與蓑蘿說的「沒有那些人的存在，被欺負的人就是妳」。

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▲涎鎮在群組上只把「蓑蘿」跟「宰寯」設為兩個字名字，而崔惠程則是全名（紅色框）。（圖/翻攝Netflix/Ki笑人生）
而在第15集時，宰寯收到手機通知時，會發現他的群組當中，把所有人都設為本名，不過卻把孫慏悟的名字設定成為「王八蛋」，從這種小細節來看，可以看出惠程為什麼會喜歡宰寯，而討厭涏鎮以及蓑蘿。

對於露點的鏡頭爭議，從一開始劇情的群組人名，看出「蓑蘿」與「涎鎮」對於惠程的輕蔑，惠程地位可以說是五人幫當中倒數低的人物，加上小時候種種被打壓到成年，惠程終於抓到涎鎮的把柄，並且奪走了屬於涎鎮的小王「宰寯」，人生首次對上涎鎮處在上風的她，脫掉那件「男友襯衫」，一絲不掛的模樣，也是正式向涎鎮宣告「我不再是妳的魁儡，即刻起脫去對涎鎮的懼怕以及自卑感」，而如果其中僅有互相叫囂張力明顯不夠，因此透過這顆裸露的鏡頭，加強了惠程的重生，讓劇迷們各個嘖嘖稱奇！

▲空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中直接正面露點，引起韓網討論批評。（圖／翻攝Netflix）
▲空姐崔惠程（車珠英 飾）在劇中直接正面露點，引起劇迷熱烈討論。（圖／翻攝Netflix）
然而不少劇迷紛紛都回應表示「這部戲很多都是前後緊扣.....每個畫面都很有意義！」、「真的是洩了一口氣的感覺，看了解析又回去看那一段，惠程舉手投足的自信跟日常與涎鎮的相處完全的不同」、「難怪要露點那幕！那沉重的凌辱終於脫下了，所以涎鎮知道自己吃虧也就離開了」、「每個演員的前後對照都有很深的彩蛋，這部戲真的太神了，細節超級多」。


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