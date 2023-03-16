《黑暗榮耀》5人幫群聊有線索！空姐地位曝：露點不能刪

我是廣告 請繼續往下閱讀
專門講解戲劇分析的「Ki笑人生」近日針對《黑暗榮耀》幾個彩蛋再講解，透露過去我們都知道崔惠程對於朴涏鎮來說是自卑的，第六集涏鎮腳受傷在家裡包紮時，五人幫的群組一直跳出通知，都在各說各話，畫面中可以看到，涏鎮只有把「蓑蘿」跟「宰寯」設為兩個字，然而崔惠程則是全名，明顯清楚涏鎮真的沒有把惠程當朋友，也呼應前面惠程與蓑蘿說的「沒有那些人的存在，被欺負的人就是妳」。
而在第15集時，宰寯收到手機通知時，會發現他的群組當中，把所有人都設為本名，不過卻把孫慏悟的名字設定成為「王八蛋」，從這種小細節來看，可以看出惠程為什麼會喜歡宰寯，而討厭涏鎮以及蓑蘿。
對於露點的鏡頭爭議，從一開始劇情的群組人名，看出「蓑蘿」與「涎鎮」對於惠程的輕蔑，惠程地位可以說是五人幫當中倒數低的人物，加上小時候種種被打壓到成年，惠程終於抓到涎鎮的把柄，並且奪走了屬於涎鎮的小王「宰寯」，人生首次對上涎鎮處在上風的她，脫掉那件「男友襯衫」，一絲不掛的模樣，也是正式向涎鎮宣告「我不再是妳的魁儡，即刻起脫去對涎鎮的懼怕以及自卑感」，而如果其中僅有互相叫囂張力明顯不夠，因此透過這顆裸露的鏡頭，加強了惠程的重生，讓劇迷們各個嘖嘖稱奇！
然而不少劇迷紛紛都回應表示「這部戲很多都是前後緊扣.....每個畫面都很有意義！」、「真的是洩了一口氣的感覺，看了解析又回去看那一段，惠程舉手投足的自信跟日常與涎鎮的相處完全的不同」、「難怪要露點那幕！那沉重的凌辱終於脫下了，所以涎鎮知道自己吃虧也就離開了」、「每個演員的前後對照都有很深的彩蛋，這部戲真的太神了，細節超級多」。