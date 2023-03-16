喝紅茶到底能不能加糖、加奶？營養師解答：「天天喝」降低死亡風險

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蘇祺媛營養師在IG粉專《QiYuan • 熱量比較 • 營養解謎 • 生活百態》發文指出，紅茶具有抗癌、抗氧化、抗老化、降低心血管疾病、助消化、促進食慾、提神醒腦、利尿、降膽固醇、降血糖血脂、抗發炎、消除自由基、保護胃粘膜等功效。她接受《每日健康》採訪時補充，茶類都富含多酚及類黃酮，而紅茶有一項較特別的成分，就是茶黃素，具有抗菌功能，也是賦予茶色的物質。
研究也顯示，紅茶的攝取可以成為健康飲食的一部分。美國國家癌症研究所NCI針對英國50萬名飲用紅茶者進行約11年的前瞻性研究，發現與不喝茶的人相比，每天喝2杯或更多杯紅茶者死於任何原因的風險降低了 9% 至 13%；此外，所有心血管疾病、缺血性心臟病和中風的死亡率都呈現負相關；且無論飲用時茶的溫度，牛奶或糖的添加量以及咖啡因代謝的遺傳變異如何，每天喝 2 杯或更多杯茶的人，較高的茶攝入量與較低的死亡風險相關。
建議飲「用無加糖」的茶或咖啡
不過蘇祺媛提醒，雖然研究指出所添加的糖和牛奶對於紅茶的健康效果並沒有影響，也不影響紅茶降低死亡風險的功效，且之前國外也有針對咖啡做過類似的研究，同樣也說明不論加糖或奶皆不影響；但仍建議大家喝無糖茶或咖啡，以避免攝入額外熱量及對身體造成負擔，而一日咖啡因攝取量不宜超過300毫克。她解釋，該研究主要是針對「死亡率」，並沒有特別強調肥胖或是其他代謝性疾病。
紅茶的健康攝取量
飲用紅茶需要注意的是，其中的咖啡因會對人體造成不良影響。依據衛生署建議，成人每日咖啡因攝取量在300毫克以下為宜。她舉例，若每杯紅茶的咖啡因含量201毫克以上、甚至300毫克以上，就不宜攝入超過一杯；若每杯咖啡因含量介於101至200毫克之間，則每天攝取不宜超過2杯；如每杯咖啡因含量在100毫克以下，飲用超過3杯即過量。
推薦其他健康飲品
除了紅茶，蘇祺媛也推薦飲用花茶、麥茶、國寶茶、果茶等對健康有益、無咖啡因的無糖茶，不但不會影響睡眠，飯後喝還能補助消化。
本文經 蘇祺媛營養師 IG粉專《QiYuan • 熱量比較 • 營養解謎 • 生活百態》授權報導
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