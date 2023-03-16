少吃蛋顧健康？心臟科醫師：雞蛋吃太多恐增加心臟病風險

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劉中平說明，傳統上我們認為雞蛋含有大量的膽固醇，對人體健康不是很好，雖經研究發現我們吃進去的膽固醇和血中膽固醇濃度的關聯性不大，但是攝取過量的膽固醇會造成身體的發炎反應以及血管內皮細胞傷害，卻是非常明確的事實。
2019年發表在權威的《美國醫學會雜誌》（JAMA）上的統合分析報告顯示每天攝取超過300毫克的膽固醇或是半顆以上的雞蛋就可能會增加死亡率以及心血管疾病發生的風險； 2022年發表在心臟科最頂尖的《循環期刊》（Circulation ）的前瞻性分析也顯示，每天多50克的蛋就會增加6%以上的死亡率及心血管疾病的風險。醫學研究也早就證明，減少膽固醇的攝取，可以降低血管內的免疫反應、減少白血球攻擊血管內壁，而達到穩定血管硬化斑塊的效果。
劉中平說，依最新的研究顯示，雖然吃進去多少雞蛋不一定會讓您的血中膽固醇濃度上升，但是吃太多蛋，卻會讓您的壽命減短和心臟病的機會增加！目前醫學界建議每天膽固醇攝取不超過300毫克，對心血管疾病以及膽固醇過高的患者不超過200毫克，但是一顆蛋就有186毫克的膽固醇。
劉中平建議，如果您今天吃了一顆蛋，那其他高膽固醇食物就要少吃點，避免總量超過；因為對攝食膽固醇的總量管理，是所有學者專家公認的健康之道。 另外強調雞蛋的烹飪方式： 高溫高油的煎荷包蛋或是搭配蔥油餅，都是比較不健康的飲食。 目前認為蛋白的膽固醇含量非常少，如果可以的話，多吃蛋白少吃蛋黃會比較健康一點。