全道嬿「單親媽」變職業殺手！《格殺福順》終版預告公開
Netflix春季動作片《格殺福順》今（16日）釋出最終版預告與海報，全道嬿將帶領大家一同經歷作為職業殺手與稱職媽媽的刺激與掙扎。《格殺福順》由創下高收視率的《浪漫速成班》女主角全道嬿主演，與韓國影帝薛景求一同飆戲，更邀請到李絮、具教煥共同出演，在電影激盪出濃烈火花。
記者陳雅蘭/綜合報導
《格殺福順》講述吉福順受雇於殺手公司「MK娛樂」，她是頂尖殺手，也是育有一女的媽媽，女兒在瑛正值青春期。福順擁有只要出手就不會失手的輝煌紀錄，但是當媽的表現卻是差強人意，眼看與公司的合約就要到期，她決定做完最後一票就收山，專心修補母女關係。最後一項任務展開，她還來不及告知公司自己想要退隱江湖的打算，就先發現任務背後的隱情，也不得不打破公司「不擇手段格殺目標」的鐵律，這下子她不僅淪為老東家的眼中釘，甚至連同行殺手也紛紛要取她性命。
最新預告中，「MK娛樂」執行長車閔圭（薛景求 飾）開頭就引用古人的話：「殺一人可免忍一時之氣。」更一臉驕傲說：「殺人已經成了跨國事業，我們也獲得應有的待遇。」而他旗下最傑出的員工「吉福順」卻是蠟燭兩頭燒，要同時扮演一流殺手和良家婦女好媽媽兩個高反差角色，她期望合約一結束，就金盆洗手卸下殺手身分，不料女兒吉在瑛（金是兒 飾）意外在吉福順的包包裡發現手槍，吉福順為了應對女兒、對付狡猾的車敏熙（李絮 飾）和磨刀霍霍的韓希晟（具教煥 飾），絞盡腦汁。
最強殺手媽媽吉福順，從長劍、匕首、斧頭、手槍到鋼筆，都是她的武器，也是吉福順用來築出防火牆的工具，藉此劃清殺手和母職之間的界線。然而，就在某次的血腥殺戮，防火牆兩邊原無交集的人物竟有了交集，彷彿都在看著福順最終該何去何從。《格殺福順》3月31日於Netflix獨家播出。