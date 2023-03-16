林襄首登東京時裝週惹議！收家人鼓勵訊息：差點哭出來
年僅25歲的樂天啦啦隊女神林襄，今年揚名海外，連續受邀赴沖繩石垣島交流賽和世界經典賽表演，充滿青春活力的笑容，感染了現場觀眾，IG粉絲已經衝破160萬人，近日更首次登上東京時裝週走秀，堪稱台灣之光，面對網友負面評論，她雖早已看淡，但收到家人的鼓勵訊息，還是忍不住差點哭出來。
記者江芷稜/綜合報導
經典賽中華隊無緣晉級，林襄仍受邀到東京時裝週為台灣設計師申子芹的服裝品牌「Seivson」走秀，風光挺進東京，她以濕髮、煙燻妝的頹廢造型，以及大膽露出小蠻腰的中空裝，展現時尚風格，引起網友兩面評價，有人認為濕髮是現今潮流，她初次走秀沒有怯場，表現已經很不錯，也有人認為跟她平日亮麗活潑造型差異大，比較難以接受。
初次亮相東京時裝週，已是人生一大躍進，目前人在日本的林襄，在IG限時動態透露，粉絲的留言都會看，對於負面評論也虛心接受，表現不足之處會加以改進，也貼出家人傳訊息安慰她的對話，「隔行如隔山，接觸不同領域，且勇於嘗試的妳是最棒的，妝容也不是妳能決定的，不用理那些討厭的酸民」、「妳是最棒的，認真的女人最美」，內容非常暖心。
她坦言在日本的路上，走到一半鼻子酸酸的，還差點哭出來，「謝謝永遠在我背後支持我的家人，希望大家批評指教不要太激烈，我怕我家人會太擔心」；身為家中長女的她，一直努力扛起經濟重任，會幫妹妹支付育兒費用，也曾對《NOWnews今日新聞》表示很期盼某天能帶家人一起到日本旅行，看到街頭處處都有林襄的看板，讓家人為她感到驕傲，也努力存錢想買房跟家人一起住，是個非常孝順的女兒。