威廉棒棒堂聚會上遇敖犬 吐槽他40歲卻「渾身老人味」
外景節目《效廉 出發吧！》由許效舜搭檔威廉主持，2位跨世代人夫、忘年之交，為了降低年齡差距，在節目中以「小舜」、「威哥」互稱對方。威廉今（16）日出席媒體餐敘時，爆料同為棒棒堂團員、剛求婚成功的敖犬，身上有老人味。
記者侯家瑜/台北報導
許效舜坦言搭檔威廉主持節目、出外景後，體力、心智年齡都逐漸年輕化，「我老婆年輕，小孩也還小，我沒有老的資格，想讓整個家都充滿『還能走很久』的感覺。」而一旁的威廉也很有感觸，表示前陣子在棒棒堂的聚會上，聞到敖犬身上有老人味，許效舜還開玩笑補充：「人過了45歲之後，整個汗腺、臉出油的速度都會改變，新陳代謝也會減緩，囤積起來就會有油耗味。」威廉事後也解釋，是敖犬整個人看起來很疲憊、沒有活力，才會稱他有老人味，「見面時我都會提醒他（敖犬），但他也會反虧我變胖。」
熱愛文藝活動的許效舜，除了擔任「京都府文化觀光大使」之外，他近來也成功考上國立台北教育大學，攻讀「藝術與造形設計學系」藝術跨域整合博士班，6月就會去報到、9月開學，笑說教授告訴他創系以來，還沒有人成功畢業過，「所有人都還在研究中，教授說要學生確實有超越那個論點，他們才會願意讓你畢業。」許效舜也被問到，自己是否是該系最年長的學生，他笑說：「你這樣問就得到正確答案了，你比教授還要精準。」