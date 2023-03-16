因應ChatGPT　中原大學師生問卷調查、擬定3指引

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調查結果顯示，學生對於ChatGPT的回答品質與正確性，52%對於回答感到滿意、7%表示ChatGPT的回答完全正確、92%認為部份正確。
學生認為ChatGPT可幫助他們完成的事項，包括抓重點摘要（31%）、翻譯文章（28%）和寫作業、報告（24%）；學生認為ChatGPT對學習的正面影響，30%認為有範本得以參考，28%認為資料整理更豐富，15%認為程式語言完成度更高，14%認為容易找到正確定義，13%認為文字表達更強。
然而，學生對於ChatGPT對學習的負面影響也表達了擔憂，31%的學生認為會過於依賴而懶得學習，30%認為會失去獨立思考能力，23%認為會無法判斷對錯或做事實查核，16%認為會不信任可以得到公平考核學習成果。
另外，77%的學生認為學校不必制定使用ChatGPT的規範，但仍有23%的學生認為應該訂定相關規範以降低學習的負面影響。
有學生表示，「ChatGPT就是一個工具，對學習來說可以節省一些時間；它翻譯得比Google還要好，會根據語境進行修飾。」
另外也有學生認為校方不要採取限制手段，希望學校給予開放的態度，不要限制學生使用此軟體，它可以幫助學習，是一種輔助工具，可以把它當作一個參考的例子，最終的答案還是需要自己產出才可以。
至於教師方面，35%對修課學生利用ChatGPT協助完成課程作業持開放態度，53%表示視作業屬性或內容而定，而10%無法接受。
至於要如何克服或降低ChatGPT帶來的負面影響，36%認為可以了解其他國家或大學的規範方式、29%認為要有查核學生使用ChatGPT或AI來考試或交作業的工具、14%認為應該嚴格審查學生作業及考卷、13%認為根本不擔心。
另外，62%的教師表示有意願在教學中融入ChatGPT或AI模型來輔助，而絕不可能有意願的佔10%；50%的教師認為學校應該制定使用ChatGPT的規範來降低學習的負面影響，而39%則認為不需要。最後，92%的教師願意參加學校舉辦的ChatGPT演講及工作坊。
有教師表示，應就科目內容審酌，在教學課程上，可預設某些科目可以及不可以讓學生使用AI語言模型或相關軟體輔助學習，使用的方式為何，如為明確禁止使用AI語言模型或其它任何AI相關軟體的課程，應於課程大綱上註明或者先行公告。
也有一些教師表示，老師們的挑戰是怎麼引導學生去思辨，更該在意的是學生有沒有學到東西，與其限制學生使用，還不如鼓勵他們用，「當然，道德性、倫理性的情況是一定要考慮且需再三提醒的」。
皮世明說，根據這次調查結果，中原大學已針對申請入學招生、教師教學、學生學習，擬定3指引，在申請入學招生部分，請各院系委員掌握書面審查要點，仔細評估學生的學習動機、興趣、能力及特質，並且在面試階段透過口試、筆試、實作來確認學生所提供的資料。
在教師教學部分，鼓勵學生善用ChatGPT或AI等工具，並強化學習成效評量的方式；在學生學習部分，教導學生正確使用這些工具，同時鼓勵學生有更多的思辨過程，同時也要符合倫理規範。未來中原大學也會持續透過教師研習、工作坊、學習坊，來探討ChatGPT及AI在教與學方面的應用。