歐弟離婚兩年「暴瘦一大圈」！驚人合照曝光了：認不出來
以男團「四大天王」出道，後又與羅志祥組「羅密歐」唱跳團體的藝人歐漢聲（歐弟）2021年8月與鄭雲燦離婚，7年婚姻玩完，離婚後妻子還被爆與男星陳昊森穩定交往，遭外界懷疑內情不單純。當時他發出聲明，表示離婚後會將重心放在兩個女兒身上，為了賺錢養家，他還到中國做自己並不熟悉的直播帶貨工作。昨（15）日，他在微博更新近照，整個人暴瘦一圈，讓網友嚇壞直呼：「瘦太多了吧」、「認不出來」。
記者郭佩蓉/綜合報導
歐弟昨日更新微博，PO出一張與過去一起主持《天天向上》的主持大哥汪涵的合照，表示：「好久不見，跟大哥吃飯聊天。」兩人私底下感情似乎不錯。豈料貼文及照片一出，立刻掀起熱議，原來是因為歐弟整個人瘦了一大圈，與過去較為圓潤的模樣相差頗大，不僅臉明顯變小，就連側臉線條也清晰可見，網友們也紛紛直呼：「瘦了好多啊」、「歐弟瘦了很多」、「第一眼沒認出來」、「歐弟好瘦好年輕啊」、「怎麼這麼瘦了呢」、「差點認不出來，好瘦啊」、「怎麼做到這麼瘦的」。
據悉，歐弟當年離婚後，為了事業積極健身減重，從80幾公斤瘦到只剩6開頭，甚至瘦到四肢快沒肌肉，身材也變得非常單薄，讓不少網友相當擔心他的身體狀況。再加上先前受疫情影響，主持、商演工作驟減，讓他開始做起直播帶貨工作，目前除了忙於工作、陪女兒，基本上就是過著看看書、聽聽音樂的「宅男生活」。至於有網友好奇歐弟是如何變瘦，事實上，他也曾經在IG曬出媽媽為他準備的早午餐，菜色則有培根、海鮮、玉米、荷包蛋和蔬菜，清爽無負擔，顯見除了運動，飲食方面也有嚴格控管。