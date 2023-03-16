《模犯生》泰國男神「阿班」來台拍戲！揪曾敬驊打怪

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對於拍攝這段驚險事故畫面，曾敬驊表示：「那場是戲中的大場面，謝謝工作人員們及導演，給我們一個那麼真實的車禍現場，當天的天氣雖然不好，在雨天裡躺在馬路上6小時有點難受，尤其是躺在積水的柏油路上，衣服又一直吸水，拍一整天下來已經發抖到神經有點麻痺，滿不舒服的，但是鏡頭一卡，燈光組會拿好幾盞燈烤我，梳化團隊拿著所有暖爐跟保暖衣物衝過來，那一刻真的很溫暖感動。」
對於看到車禍戲成品播出在預告上，曾敬驊坦言超逼真，比在現場更震撼，宋芸樺感嘆：「因為這場戲是整部戲裡面情緒很重的一場，導演有說在拍這場戲的時候眼眶有泛淚。這場戲劇組真的花了很大的心力，光現場的場景就非常讓人震驚，所以走到現在整個氛圍就被渲染，立刻進入狀態，曾敬驊昏倒的表演非常精湛。」
影片裡首次現身的「仿真娃娃」馬瑋伶，是化為人形的娃娃，劇中鍾欣凌的女兒7年前被綁架失蹤，終日抑鬱以製作娃娃來思念女兒，將這份執念灌注在娃娃身上，而誕生了女兒人形的執念怪物。另一大亮點是鄭元暢，他所飾演的角色失魂落魄的在人行道遊蕩，陰鬱的表情加上沉重的步伐，蓄鬍搭配亂捲髮，不修邊幅的模樣更展現不同以往的熟男形象。《不良執念清除師》將於4月15日於愛奇藝正式上線。