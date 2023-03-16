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Gogoro老闆養成計劃啟動！「技師轉頭家」最高補助50％

▲Gogoro 今（16）日宣布，2023 年以「打造有感服務」為目標，推出新型態的「Gogoro 社區店」，同時推動「職人創業計畫」。(圖／記者周淑萍攝)
▲Gogoro 今（16）日宣布，2023 年以「打造有感服務」為目標，推出新型態的「Gogoro 社區店」，同時推動「職人創業計畫」。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

Gogoro 今（16）日宣布，2023 年以「打造有感服務」為目標，推出新型態的「Gogoro 社區店」，在鄰里廣設免預約的電車行，首波預計40家開幕，預計今年底將展店150家。除了邀請原本的機車行，也內部挖角，推動「職人創業計畫」，協助原廠技師做電動車頭家，最高贊助50%，算是相當大器！

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Gogoro台灣總經理姜家煒表示：這次職人創業計畫中，除了審核年資和技術之外，技師的意願也很重要，畢竟未來他們就是公司，他們就是老闆，不希望是被Gogoro 推著去開店，藉此也能技師有機會流動，替維修產業創造新的面貌。

姜家煒也提到，這次社區店的展店再推動上並不算太難，原本油車行的老師傅都知道電動車是未來的趨勢，其實也會想要轉型，但找不到方式，在這一波Gogoro的協作之下，原址更新，傳統的「油一代」和電動車車的「電二代」都能共同經營。姜家煒指出服務中心可以做的服務社區店大約90％都能執行。

在首波加入Gogoro「職人創業計畫」的新頭家吳郡翰和邱昱綾，兩人都在Gogoro待超過6年，從技師再到店面管理一點都不陌生，然而就在原廠拋出橄欖枝時吳郡翰卻猶豫了，花了一個月和家人溝通，吳郡翰說：「因為我才26歲，家人覺得這麼年輕就要搞這麼大的事情不免有點擔心，但後來跟家人說，我做這行早晚要出來當老闆，剛好這次公司有贊助，不把握會很可惜。」就是這除了公司的補助，他自己也投入百分百。

目前31歲的邱昱綾，對於要開店沒有任何猶豫，因25歲時邱昱綾本來要自己開機車行，但當時剛好電動車崛起，就決定先加入Gogoro，在這次公司有開店補助，他立即同意，家人也不用特別溝通立即雙手贊成，還欣慰對他說「總算是等到這一天！」

「Gogoro 職人創業計畫」原廠技師轉頭家補助：

  • 贊助開店頭款：取決於每間店的規模與創業職人技術年資，Gogoro 最高贊助開店所需的 50% 資金。
  • 超低創業利率：聯手數位金融服務領導品牌台新銀行，提供 1.85% 固定創業貸款優惠利率，不受央行升息影響，甚至低於目前房貸利率。
  • 協助精準選址：根據 Gogoro 熱區指數，由系統全面評估和推薦店址，設點更符合市場實際需求，提升營運效益。
▲Gogoro社區店。(圖／官方提供)
▲Gogoro社區店預計今年要展店150家。(圖／官方提供)
▲Gogoro社區店。(圖／官方提供)
▲Gogoro社區店電車、油車都可修，且規定需要有2個專門維修電動車的工位。(圖／官方提供)

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