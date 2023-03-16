Gogoro老闆養成計劃啟動！「技師轉頭家」最高補助50％

我是廣告 請繼續往下閱讀
姜家煒也提到，這次社區店的展店再推動上並不算太難，原本油車行的老師傅都知道電動車是未來的趨勢，其實也會想要轉型，但找不到方式，在這一波Gogoro的協作之下，原址更新，傳統的「油一代」和電動車車的「電二代」都能共同經營。姜家煒指出服務中心可以做的服務社區店大約90％都能執行。
在首波加入Gogoro「職人創業計畫」的新頭家吳郡翰和邱昱綾，兩人都在Gogoro待超過6年，從技師再到店面管理一點都不陌生，然而就在原廠拋出橄欖枝時吳郡翰卻猶豫了，花了一個月和家人溝通，吳郡翰說：「因為我才26歲，家人覺得這麼年輕就要搞這麼大的事情不免有點擔心，但後來跟家人說，我做這行早晚要出來當老闆，剛好這次公司有贊助，不把握會很可惜。」就是這除了公司的補助，他自己也投入百分百。
目前31歲的邱昱綾，對於要開店沒有任何猶豫，因25歲時邱昱綾本來要自己開機車行，但當時剛好電動車崛起，就決定先加入Gogoro，在這次公司有開店補助，他立即同意，家人也不用特別溝通立即雙手贊成，還欣慰對他說「總算是等到這一天！」
「Gogoro 職人創業計畫」原廠技師轉頭家補助：
- 贊助開店頭款：取決於每間店的規模與創業職人技術年資，Gogoro 最高贊助開店所需的 50% 資金。
- 超低創業利率：聯手數位金融服務領導品牌台新銀行，提供 1.85% 固定創業貸款優惠利率，不受央行升息影響，甚至低於目前房貸利率。
- 協助精準選址：根據 Gogoro 熱區指數，由系統全面評估和推薦店址，設點更符合市場實際需求，提升營運效益。