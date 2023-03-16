高齡90歲翁末期腎臟病變致尿毒症　中藥調理有效逆轉

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尿毒素非透析療法 發表國際期刊慢性腎臟病共分五期，一旦病情嚴重至第五期時，腎臟無法正常代謝廢物便會導致尿毒症，尿毒素主要由腸道微生物代謝蛋白質並經由肝臟中酶或由粒線體轉化產生，尿毒素的積累會破壞腸道屏障的完整性並導致血管損傷和腎損傷，這些因素共同導致代謝失衡，進而增加氧化反應和發炎，然後產生尿毒症。
對此台北慈濟醫院腎臟科郭克林醫師與中醫部呂秉勳醫師以文獻回顧的方式討論尿毒素的非透析療法，並發表於國際期刊《Toxins》雜誌。
中醫介入治療腎病 延緩腎臟病惡化有幫助尿毒素累積的情形以中醫角度而言主要源於脾腎虧虛、氣血不足、濕毒瘀阻，呂秉勳醫師指出，中醫治療腎病的原則為扶正補氣，通腑瀉濁，去瘀生新，黃耆、黨蔘、丹蔘與大黃等中藥對於腎臟擁有良好的保護與代謝作用。
▲黃耆、黨蔘、丹蔘與大黃對於腎臟擁有良好的保護與代謝作用。
呂醫師補充，慢性腎臟病患者在接受中藥治療後，除了腎功能進步之外，電解質與肝功能也並未受到影響。若能及早介入治療，對於延緩腎臟病惡化是有所幫助的。
勿服來路不明中草藥 避免不可以逆傷害呂秉勳醫師提醒，現今的研究對於改善慢性腎臟病的調理多為「科學中藥」，千萬不要服用來路不明的中草藥，並請找合格的中醫師診治，以免造成身體更多損傷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57112
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