梁詠琪辣曬小蠻腰！凍齡美貌曝光　台灣開唱有譜

梁詠琪今（16）日出席活動，一身白色服裝，展現美好體態，小蠻腰、手臂、修長美腿不吝嗇大方展現，凍齡美貌完全看不出即將迎來47歲。她也分享凍齡方法，提到運動、飲食都很重要，至於外界期待的台灣場演唱會，很有可能在下半年舉辦。
記者吳雨婕/台北報導
梁詠琪提到，臉上自然會有歲月的痕跡，希望不要大家陷入外貌焦慮，「不需要太在意別人的評價，自然最好看。」她透露除了平時的居家保養外，運動、飲食也都很重要，還因為疫情的關係開始改吃素，「我媽媽也是素食者，吃素讓身體負擔減輕很多，我先生也吃素，他是營養師，以科技的角度分析，所以兩個人從不同的角度鼓勵大家吃素，我是最大的受益者。」
梁詠琪如今不僅是歌手也是演員，全方位發展，日前難得在香港開唱，台灣粉絲也不斷敲碗她來台舉辦演唱會，問到是否在申請台灣開唱場地，她直言：「場地還是搶得滿厲害的，請大家為我的演唱會集氣，這幾年疫情演唱會有限制，希望能盡快發生，巡演下半年開始走動，是真的開始巡迴，確定的話就是希望下半年開始。」此外，梁詠琪也罕見提到8歲女兒近況，「她長得特別高，會覺得自己不一樣，我們希望她去打籃球，但她不喜歡也沒關係，找到自己想走的路就好，她也很喜歡唱歌，喜歡跳舞是遺傳爸爸，她聽到我的歌就會跳起舞來。」