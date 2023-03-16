叛逆《公主》剪長髮、扯禮服 逃離皇宮竟誤闖野獸巢穴
曾獲奧斯卡提名的製片人瑟爾傑瑟里揚諾夫，找來安錫影展入選動畫導演馬克希姆沃爾克夫，聯手《胡桃鉗與魔笛公主的奇幻冒險》導演維克多格盧胡申，共同執導翻玩經典童話元素的公主冒險動畫《公主與野獸》。片中叛逆的公主芭芭拉受夠了父親無微不至的關照與種種設限，又在慶祝生日的這一天慘遭逼婚，於是芭芭拉憤而剪去一頭長髮、扯下束縛自己的禮服，決心騎著愛馬逃離皇宮，一路朝著心中所愛的愛德華王子奔去。
記者黃雅琪/綜合報導
只是追求真愛的過程總是不會太順利，途中她誤闖了森林野獸伯紀的巢穴，儘管害怕卻也發現了伯紀善良的一面，兩人就在陪伴芭芭拉尋求真愛的旅途中，經歷了一連串意想不到的冒險與成長故事，非典型的叛逆公主與令人聞風喪膽的森林野獸，在過程中會碰撞出什麼火花呢？
除了故事發展高潮迭起難以預料，令人琅琅上口的電影配樂更是公主動畫電影的重要核心。《公主與野獸》中每位主要角色都有量身打造的專屬原創歌曲，從電影預告中就能聽到芭芭拉公主與愛德華王子陷入愛河時所獻唱的動人情歌，而除了主角，就連片中大反派壞郵差喬伊斯，也能透過專屬歌曲展露統治欲望；野獸伯紀則藉著歌曲道出不為人知內心惆悵。《公主與野獸》將於3月31日兒童節連假檔期全台上映。