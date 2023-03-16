比特犬被棄處境更難！送養前有「小測試」　盼獲溫暖新家

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佛心夫妻無視病與老 獨鍾抗癌勇士
曾經來領養過狗狗的伊荻和丹尼斯是對特別的領養人，伊荻說：「我們想找年紀大或很難安置在這裡的狗，想把永遠的家留給那隻最不可能被注意到的狗。」這番告白讓主持認養見面會的救援中心員工莉茲和瑪萊雅動容，在幾隻待認養的狗狗與伊荻和丹尼斯互動後，最後找到家的幸運兒是比特犬安潔莉娜。
安潔莉娜初到救援中心時身上到處都有腫瘤，接受多次手術才將腫瘤完全移除，挺過來的牠終於等到屬於自己的機會！儘管癌症隨時可能在其他地方復發，但安潔莉娜的健康問題根本嚇阻不了伊荻和丹尼斯，這對愛心洋溢的夫婦同聲說：「我們很樂意滿足狗的任何需求。」在兩人眼中歷盡滄桑的安潔莉娜美麗非凡，帶牠一起回德州安養天年是責無旁貸的使命。
送養前做充足測試 有助找到好人家
另一邊，緹亞瑪利亞托瑞絲兒媳小瑪從某戶人家後院帶回的棄犬席慕絲，健康狀況也恢復良好，直腸脫垂和心絲蟲都已經治癒，小瑪安慰地說：「牠漸漸展露個性，是個脾氣好、肥嘟嘟又可愛的小胖妞。」為讓席慕斯能順利送養，緹亞瑪利亞托瑞絲和小瑪開始測試牠與小孩的相處情況，她說：「進行廣泛測試是有原因的，這樣才能知道牠們究竟適合哪種類型的家？」她們發現席慕絲興奮時會忍不住亂叫，「當你清楚狗的行為， 會夠觀察狗的動作，以及牠做特定動作的原因，就能想出方法遏止那個行為。」控制住這個問題後席慕絲應該可和年齡較大的小孩相處，就能開始幫牠找溫暖的家。
遭棄養的動物令人不捨，所幸還有一群人默默付出愛與關懷，讓牠們重新感受世界的美好與溫柔，更多動人的救援與領養故事就在動物星球頻道《狗兒救援迎新生》，3月13日起每星期一晚間10點首播。