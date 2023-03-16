▲ 德、義關鍵倒戈讓禁售油車生變！臺灣純電未來似乎同樣岌岌可危？

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汽車大國反悔，禁售燃油車功虧一簣
然而，就在這全體會員表決走個過場的最後關頭，原先站在支持立場的德國與義大利卻臨時反悔，表達異議。雖然此舉還不至於讓禁售燃油車政策胎死腹中，只是暫時延後表決，利用時間繼續討論。但德國和義大利的舉動，還是讓人對於禁售燃油車政策的未來產生疑惑。
其實德國與義大利並非首次提出反對意見，2022 年初德國交通部長 Volker Wissing 與其他國家相關部門首長於巴黎近郊開會時，就曾表明希望 2035 年後還是能販售燃油車種，不應該把未來全部壓在電力或氫氣上，而是要保持技術中立，凡是能替減碳帶來貢獻的動力系統，都應該一併納入考量。況且，以目前電動車發展速度來看，想要在 2035 年在歐盟落實禁售燃油車政策，恐怕不是那麼容易實現。
義大利也基於類似理由，認為不該用電動車侷限汽車產業發展，油電技術、限制性能等方式同樣也可以發揮良好減碳效果。除此之外，義大利也擔憂禁售燃油車政策對超跑品牌 Ferrari、Lamborghini 等會有重大影響，年銷售 1 萬輛以下的車廠僅有一年緩衝期，超過 1 萬輛的如 Ferrari 甚至連緩衝期都沒有。這些都是德、義在最後關頭反悔的理由。
環保並非首要考量，政治因素是最大風險
檯面上無論是那個國家的政府，又或者哪一間車廠，通通都願意大力支持節能減碳，也統一口徑認為環境保護要優於經濟發展，因為地球只有一個，而且全球暖化問題持續惡化，做出改變刻不容緩。
實際上，政治團體優先考慮的還是選票與影響力，而商業團體自然最重視獲利。在左派與右派角力的同時，政策風向也就跟著搖擺不定。舉例來說，德國親商的自由民主黨就強烈反對 2035 年禁售燃油車的政策，代表人物是Volker Wissing。
而 Porsche、Ferrari 開始投資合成燃料研發，試圖透過這項技術讓內燃機得以存序。假如歐盟確定 2035 年要禁售燃油車，投資將付諸流水，這可是車廠不想見到的壞結局。因此勢必需要發揮「影響力」，希望能讓政府改變心意。
臺灣目標 2040 年全面電動化，可能淪為口號？
在這場全球性的節能減碳純電轉型浪潮當中，臺灣並沒有置身事外，行政院環保署與相關部會已經通過「空氣污染防制行動方案」，除推動修法加嚴標準或加重罰則、擴大處分對象等行政手段外，也將提供優惠貸款以鼓勵業者汰換高污染的老舊大貨車，並參考國際車輛管制趨勢，分階段推動車輛電動化。
目前的規劃是分成三階段，2030 年公務車輛及公共運輸大巴士全面電動化、2035 年新售機車全面電動化、2040 年新售汽車全面電動化。國發會表示，政府不會採取禁售或禁買的強制政策，將透過補助、鼓勵、改善使用環境等措施提高購買電動車的誘因。
公務車與公共運輸略過不提，光機車全面電動化的進展就相當不樂觀。2022 年電動機車銷售市佔率比前一年度略有進步，達到了 12% 左右，然而和 2019 年的 18.7% 相比仍有巨大差異。也就是說這幾年下來，電動機車並沒有愈賣愈多，反而更少人願意換購。距離 2030 年電動機車市佔率達 35% 目標只剩下 7 年，2035 年新販售機車全面電動化也只剩下 12 年，以目前進度來看，似乎不易順利實現。
汽車方面，近期有多個品牌導入電動新車，獲得市場熱烈迴響，Luxgen 國產電動車預售表現更猶如一劑強心針，看起來頗有種欣欣向榮的氣勢。電動新車實際銷售數據來看，的確從 2021 年的 7,064 輛提昇到 16,120 輛，市佔率也從 1.57% 增加到 3.75%。不過在缺電疑慮、充電基礎設施缺乏、晶片等原物料緊張等情況下，能否如預期的順利達標，接下來的發展仍有待諸多觀察。