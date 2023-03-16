▲ Gogoro 全台 40 家「社區店」維修據點開張！年底目標 150 家

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Gogoro 在全台灣開出了 40 家社區店，年底目標達成 150 家，加上既有的 141 間 Gogoro 門市，屆時全台 Gogoro 服務據點將翻倍到近 300 個。





免預約、油電雙修，首波 40 家社區店開幕首三個月定保免工資





Gogoro 社區店具備三大特色：





零等待、免預約，隨到隨修： 維修保養無需預約、隨時支援。

維修保養無需預約、隨時支援。 同時服務油車： 社區店提供電動機車專業維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。

社區店提供電動機車專業維修、定期與深度保養、新車推薦與配件銷售等項目，甚至還能提供燃油機車的基本維修保養。 兩工位小店型：每間店配備至少兩個維修工位，透過小巧店型扎根鄰里、快速拓點。

慶祝首批 40 間 Gogoro 社區店上線，車主於開幕前三個月前往任一家 Gogoro 社區店，均享定期保養免工資優惠。





為讓社區店真正能貫徹「社區型態」的就近提供服務理念，Gogoro 發揮整合台灣市場各事業體的能力，研發出獨家的「Gogoro 熱區指數」，以科學系統的大數據分析作為每間社區店選址依據，把店開在車主最需要的地方。彙整Gogoro 既有門市覆蓋範圍、GoStation 電池交換站分佈、GoShare 租借熱區等內部參數，再納入各城市產業環境和結構、周邊商家覆蓋率、交通狀況、人口密度等外部參數，精算出車主有迫切需求、但 Gogoro 門市尚未進駐的真空區，就是社區店佈點的機會點。社區店將與 Gogoro 展示中心、服務中心相互支援，建立起綿密的電車服務商圈。





全台 Gogoro 門市服務同步升級：最快當日交車、雨天免費拿雨衣、GoShare 代步騎乘金到位





強化 Gogoro 整體通路力，即日起全台 Gogoro 門市服務同步升級，全方位落實服務：





門市現車最快當日可交車 1 ： 上午下單，最快下午可牽車。

上午下單，最快下午可牽車。 下雨天，雨衣免費拿： 只要遇到下雨天，不分燃油機車或電動機車，騎士都能至全台 Gogoro 門市索取免費雨衣。（數量有限，發完為止）

只要遇到下雨天，不分燃油機車或電動機車，騎士都能至全台 Gogoro 門市索取免費雨衣。（數量有限，發完為止） GoShare 代步騎乘金： 車主於六都凡須留車維修 3 天內，Gogoro 將提供 GoShare 代步騎乘金。

車主於六都凡須留車維修 3 天內，Gogoro 將提供 GoShare 代步騎乘金。 多元特色門市：今年起，Gogoro 將衍生出不同型態、蘊含各地風土文化的特色門市。

「Gogoro 職人創業計畫」最高贊助 50% 啟動基金





Gogoro 不僅邀請加盟夥伴、傳統機車行二代、白手起家的老闆加入社區店行列，更推出「職人創業計畫」，協助原廠優秀技師圓夢做頭家，發揮更大影響力：





贊助開店頭款： 取決於每間店的規模與創業職人技術年資，Gogoro 最高贊助開店所需的 50% 資金。

取決於每間店的規模與創業職人技術年資，Gogoro 最高贊助開店所需的 50% 資金。 超低創業利率： 聯手數位金融服務領導品牌台新銀行，提供 1.85% 固定創業貸款優惠利率，不受央行升息影響，甚至低於目前房貸利率。

聯手數位金融服務領導品牌台新銀行，提供 1.85% 固定創業貸款優惠利率，不受央行升息影響，甚至低於目前房貸利率。 協助精準選址：根據 Gogoro 熱區指數，由系統全面評估和推薦店址，設點更符合市場實際需求，提升營運效益。