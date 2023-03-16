普發現金5方式領取　下周三啟動領取作業

XBB.1.5攻本土！2個案重複感染　醫提醒「這警訊」快治療

▲今（16）日指揮中心公布，本土首次檢出Omicron亞型變異株XBB.1.5，2個案皆為重複感染。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲今（16）日指揮中心公布，本土首次檢出Omicron亞型變異株XBB.1.5，2個案皆為重複感染。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者許若茵／台北報導

今（16）日指揮中心公布，本土首次檢出Omicron亞型變異株XBB.1.5，2個案皆為重複感染。中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，雖然XBB.1.5仍為Omicron亞型變異株，不必過於擔心，但確診者若出現血氧下降的重症指標，仍要盡速治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，上週檢出的Omicron亞型變異株中，39例本土個案為30例BA.2.75、4例BQ.1、3例XBB含2例XBB.1.5、2例BA.5；26例境外移入為13例XBB含7例XBB.1.5、8例BA.2.75、3例BA.5、1例BQ.1、1例BA.2。指揮中心發言人羅一鈞表示，2例XBB.1.5個案為中部10多歲女與北部50多歲女，皆為重複感染，目前仍為輕症。

過去XBB.1.5曾在美國流行，現在本土流行BA.2.75.跟BA.5，被問及優勢變異株是否可能產生變化，王任賢坦言「這個很難說」，如果美國流行型態跟台灣一樣的話，「那是有可能」，因為過去的變異株可能就會被掩蓋住，由新的變異株取代。

「這不是沒有可能的啦」，王任賢認為，原則上還是會有機會，但民眾也要知道，所謂的變異株基本上都還逃不過Omicron的免疫覆蓋，同時也應該不會變得更嚴重，只會變得更流行，所以基本上不用擔心

王任賢進一步指出，病毒之間很多變異都是同時出現，或者是在很短的時間出現，但哪一個病毒株到哪一個地區先流行，或是不流行，其實都沒有多大意義，因為這病毒株都仍屬於Omicron，不會產生太大問題

「重複感染不見得會提升重症死亡率」王任賢提到，重複感染跟與死亡率之間關係並不大，還是要看病患免疫與病毒之間有無產生細胞因子風暴，民眾若有血氧下降等危險警訊、重症指標就要早期診斷、早期治療。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

性影像申訴案增3倍！肉搜也恐犯罪　「老司機」最重關7年

止跌了！雞蛋產量維持11.1萬箱　農委會估這時間可漸增加

青少年自殺率上升！新科心健司長曝3大防治規劃

中國復台白帶魚、竹筴魚進口　漁業署曝這些魚仍被禁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀