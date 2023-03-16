XBB.1.5攻本土！2個案重複感染　醫提醒「這警訊」快治療

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過去XBB.1.5曾在美國流行，現在本土流行BA.2.75.跟BA.5，被問及優勢變異株是否可能產生變化，王任賢坦言「這個很難說」，如果美國流行型態跟台灣一樣的話，「那是有可能」，因為過去的變異株可能就會被掩蓋住，由新的變異株取代。
「這不是沒有可能的啦」，王任賢認為，原則上還是會有機會，但民眾也要知道，所謂的變異株基本上都還逃不過Omicron的免疫覆蓋，同時也應該不會變得更嚴重，只會變得更流行，所以基本上不用擔心
王任賢進一步指出，病毒之間很多變異都是同時出現，或者是在很短的時間出現，但哪一個病毒株到哪一個地區先流行，或是不流行，其實都沒有多大意義，因為這病毒株都仍屬於Omicron，不會產生太大問題
「重複感染不見得會提升重症死亡率」王任賢提到，重複感染跟與死亡率之間關係並不大，還是要看病患免疫與病毒之間有無產生細胞因子風暴，民眾若有血氧下降等危險警訊、重症指標就要早期診斷、早期治療。
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