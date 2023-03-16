周孝安「金剛芭比裝」誘惑男生 老婆給8分要《加油》
周孝安在TVBS八點檔《加油喜事》為了討好老婆，幻想自己是女僕，拍戲空檔調皮向男性工作人員調情，沒想到引起大家劇烈反應，要他離遠一點，讓周孝安哭笑不得。不過，對於周孝安的女裝，周曉涵給出8分（滿分10分），認為偶爾讓男生扮女裝，算是滿好玩的生活情趣，沒拿到的2分就留點進步空間。
記者羅凌筠/綜合報導
周曉涵提到搭檔周孝安為《加油喜事》犧牲很大，先前化大濃妝，接著扮女僕，之後會有性感女神的裝扮出現，要觀眾敬請期待。接著透露每次看到壯碩的周孝安濃妝登場還要親她，都會不自覺感到驚慌，因為壯漢和柔媚形象實在反差太大。
不只周孝安扮女僕裝，周曉涵也化身黑道大哥，提到平常萬聖節，很少嘗試特殊裝扮，這次藉戲扮裝挺有趣的。尤其導演要周曉涵狂抖腳上的藍白拖，讓全場笑到發抖，事後她看照片和片段，直呼：「天啊！形象大毀滅。」但也很期待這場幻想戲的播出。
劇中，邱子芯飾演敢愛敢恨的富家女，氣不過被誤會是小三，刻意挑撥周曉涵與周孝安的夫妻關係。周曉涵和邱子芯分別裝扮電影角色上擂台對決，安排邱子芯被揍得面目全非，特殊化妝醜到連手機的Face ID都無法解開，讓大家直呼不可思議。