最大露營展來了！61品牌買到剁手　神秘餐車6大看點超強

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第3屆Viva Camping國際露營展在佔地12公頃的華中露營場舉辦，活動今起至3/19周日，只有短短3天，規劃有風格美食市集、帳篷品牌區、達人裝備限量展示、露營車品牌區、美式餐車區、露營周邊品牌區、風格站食區及草地戶外野餐區等8大區域，集結了37家風格餐飲加美食餐車，還有61家露營戶外用品品牌可以逛，規模與攤位數是史上最大。
⛺多家露營品牌、神物買到剁手
現場集結不少知名露營品牌，有知名露營用品專賣店逐露天下、緊急救援神隊友的米寶電源供應器和日本職人設計品牌「MoriMori」，以及130W大聲量又IPX5防水不怕與的藍牙音響，專賣露營專用枕頭的「捲捲舒」帶來好收納、好睡的壽司枕頭。參展業者都將在現場推出優惠活動，如森之露戶外露營用品推展場與門市3/17-3/26期間，不限金額10%回饋，消費滿3000抽多功能速搭加寬野餐帳。
⛺露營達人3/18獨家講座
碳纖露營領導品牌「ADLiCO」除了新裝備亮相外，也邀請到年度代言人林佑星來到現場，與大家分享自己的露營經驗談。露營職人「Campfire營火部落達哥」將在3/18帶來獨家露營經驗談講座。
⛺必看露營改裝車、拖車
國際露營展獨設露營車品牌區，集結德國SORTIMO安全移動方案、可樂屋露營拖車、IN Studio及露托國際等業者，展出各大人氣露營車品牌，有MINI COOPER 露營車、VOLKSWAGEN 經典福斯露營改裝車T1、T2、T3，直接近距離感受戶外露營的魅力，也有SUPERFAST潮流電單車。人稱擁有全台最完整的露營拖車專業團隊，彼得國際露營拖車也展示有英國拖車Compass Casita 454及德國拖車Adria Adora 472 UP。
⛺大勢露營風格學起來
Viva Glamping年年尋覓並集結質感實用兼具的國內外露營及戶外用品品牌，期許與各品牌共創美好生活意象，形塑出「生活不只是如此」的概念。今年以知名露營社團「Global Wild Rooster 全球壞野雞」，帶來自有品牌「BUTEO」與強勢新人品牌「NULLPIXEL」最受矚目。
⛺吃貨必衝37家風格美食
國際露營展最大的看店就是吃貨必逛37家風格美食，有新莊神祕餐車「欸哥雞蛋糕」、滷味專賣「元濱大叔滷味專家」、人氣肉桂捲「職男の捲店」與七彩冰棒「三心冰棒」等21家餐飲攤位。此外，也有呆柴炭烤土司、耍廢熱狗堡、牧焰漢堡、My dream BBQ、美國隊長等10家美式餐車。一旁的用餐區也分為風格站食區、戶外草地野餐區、舞台音樂休憩區3大區塊，讓你在擁有露營氛圍的超大市集裡吃爆逛爆。
此外，現場也有海尼根silver星銀啤酒試飲區、Safari Club清爽系調酒「莓好戀檸夢」限時兌換區，以及可口可樂／雪碧試飲活動區。
◼ 活動日期｜2023.03.17- 19(周末)
◼ 活動時間｜10:00-18:30（QR-CODE 掃碼驗票進場）
◼ 活動地點｜台北 華中露營場 (周末在龍山寺備有接駁車服務，1小時1班)
◼ 售票資訊｜展期現場票300 元
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