普發6000要來了！華碩筆電加碼再送6千 舊機回收折2.5萬
全民普發6000在即，華碩也來助攻！4月底前購買ASUS、ROG指定筆電/桌機，登錄最高送6,000電子禮券，購機兩個月內至官網完成註冊享「完美保固」，首年一次意外人損，華碩負擔80%維修費用；指定機種還可獲得禮享回饋點數兌換商品或禮券。此外，ASUS Store刷卡分期零利率，使用特定信用卡再送千元購物金；參與華碩線上舊機回收，最高享25,000元折抵金。
記者周淑萍/綜合報導
旗艦級創作者筆電Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)配備NVIDIA GeForce RTX™ 3060獨立顯示卡；16吋16:10 4K OLED HDR窄邊框觸控螢幕，直覺易用的ASUS Dial繪圖旋鈕可自定義功能，精確操控創作軟體，實現高效流暢作業，售價99,900元，4月底前，購機登錄送6,000電子禮券。
潮流創作筆電ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)，最高搭載第12代Intel Core™ H系列處理器和NVIDIA® GeForce RTX™ 3050顯示卡，雙風扇散熱。最高採15.6吋超流暢120 Hz 2.8K OLED螢幕，擁有100% DCI-P3廣色域並獲PANTONE®認證，提供專業級色彩準確度；通過德國萊因護眼驗證，有效降低70%藍光。建議售價40,900元起，4月底前，購機登錄送1,000電子禮券。
ROG Zephyrus M16(GU604)電競筆電，搭載Nebula霓真技術的電競螢幕，2K 240Hz Mini LED面板，畫質清晰真實。四壁鏡面拋光上蓋加入吸睛的ROG動態編程LED顯示器(AniMe Matrix™)，供玩家自訂文字與圖案。最高搭載第13代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，配置MUX獨顯直連開關及NVIDIA Advanced Optimus技術，最大功率(TGP)高達145W，建議售價104,999元，4月底前，購機登錄送2,000電子禮券。