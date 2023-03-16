愛雅母親罹癌到離世僅3個月　父親失智「沒再提起她」

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2021年母親檢查罹患血管瘤癌，從罹癌到離世僅三個多月，愛雅覺得母親可能因為重心放在照顧父親上，導致身體撞快加速惡化，在母親生病開始住院，全家人轉而照顧母親，暫時將父親交給看護，前後約三個月的時間，愛雅都沒能專心陪伴父親，直到母親過世前一晚，看護傳達父親想要去找母親聊天，「但媽媽隔天就走了，爸爸還跟看護說有跟媽媽講到話。」
母親離世後，愛雅搬回家中與父親同住成為主要照顧者，但她發現父親越來越不愛說話，沒特別跟父親聊到母親已經離世，「但在餵爸爸吃飯時，爸爸握住我的手，感覺他都知道只是也沒再提起媽媽。」愛雅在節目中邊描述也忍不住落淚，讓人更為鼻酸。回想短短幾年經歷雙親陸續離世，愛雅陪伴父母親最後一段路，她說：「還好我有從北京返回台灣，還好我有搬回家裡住，沒有留下太多遺憾，媽媽彌留時手寫跟我說我讓她很放心，我也想跟爸爸媽媽說希望他們放心，我會努力生活。」
神經科醫師林冠宏提醒，許多長輩會用「年紀大了」掩蓋可能失智的症狀，家人可特別注意若本來會做的事不會做了，有可能是失能，也就是失智的開始。而游嵥彥律師則從法律角度建議，若已出現失智症狀有以下幾個方式，一是先決定失智後誰當監護人，二是可以事先安排自己需要找看護或是住到養老院，三也可先跟孩子溝通申請監護宣告等，為自己及家人做最適當的安排。