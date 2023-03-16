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愛雅母親罹癌到離世僅3個月　父親失智「沒再提起她」

▲愛雅母親罹癌到離世僅3個月，獨自照顧失智的父親。（圖／和展影視提供）
▲愛雅母親罹癌到離世僅3個月，獨自照顧失智的父親。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

高點綜合台節目《震震有詞》長期關心社會議題，今晚（16）日將播出恐怖的隱形殺手「失智症」，邀請藝人愛雅分享父親失智長達10年的過程，以及母親罹癌離世後，照顧父親的不捨，節目中並邀請神經科醫師林冠宏、游嵥彥律師、醫藥記者洪素卿討論以不同層面照顧失智者，可以預先做的防範及社會上因長照而發生的悲傷案例。

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藝人愛雅回想父親失智初期，會一瞬間記憶力變差，「某一年父親看著稅務愣住，跟全家說無法再幫忙報稅。」相較於前幾日的靈活，父親無預警的轉變，讓全家人意識到有失智的可能，經過醫師判斷確定罹患失智症，決定請看護照顧父親。愛雅表示，父親一開始脾氣變差、分不清楚女兒們的名字，失智後脾氣更像小孩。初期由母親擔任主要照顧者，照顧過程父母親常常爭執，父親也會動輒喊著全身不適要掛急診、未照醫囑服用正確劑量的鎮定劑導致頭暈，上廁所時不要看護協助經常跌倒，「媽媽受不了了，要我搬回家住，我才體會到照顧者的辛苦。」

2021年母親檢查罹患血管瘤癌，從罹癌到離世僅三個多月，愛雅覺得母親可能因為重心放在照顧父親上，導致身體撞快加速惡化，在母親生病開始住院，全家人轉而照顧母親，暫時將父親交給看護，前後約三個月的時間，愛雅都沒能專心陪伴父親，直到母親過世前一晚，看護傳達父親想要去找母親聊天，「但媽媽隔天就走了，爸爸還跟看護說有跟媽媽講到話。」

母親離世後，愛雅搬回家中與父親同住成為主要照顧者，但她發現父親越來越不愛說話，沒特別跟父親聊到母親已經離世，「但在餵爸爸吃飯時，爸爸握住我的手，感覺他都知道只是也沒再提起媽媽。」愛雅在節目中邊描述也忍不住落淚，讓人更為鼻酸。回想短短幾年經歷雙親陸續離世，愛雅陪伴父母親最後一段路，她說：「還好我有從北京返回台灣，還好我有搬回家裡住，沒有留下太多遺憾，媽媽彌留時手寫跟我說我讓她很放心，我也想跟爸爸媽媽說希望他們放心，我會努力生活。」

▲母親離世後，愛雅搬回家中與父親同住。（圖／和展影視提供）
▲母親離世後，愛雅搬回家中與父親同住。（圖／和展影視提供）
神經科醫師林冠宏提醒，許多長輩會用「年紀大了」掩蓋可能失智的症狀，家人可特別注意若本來會做的事不會做了，有可能是失能，也就是失智的開始。而游嵥彥律師則從法律角度建議，若已出現失智症狀有以下幾個方式，一是先決定失智後誰當監護人，二是可以事先安排自己需要找看護或是住到養老院，三也可先跟孩子溝通申請監護宣告等，為自己及家人做最適當的安排。

▲神經科醫師林冠宏分享失智的前兆。（圖／和展影視提供）
▲神經科醫師林冠宏分享失智的前兆。（圖／和展影視提供）

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