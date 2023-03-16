曾敬驊、項婕如扮醫護戀人 《疫起》面對「無預警封院」
《我們與惡的距離》金獎導演林君陽最新電影《疫起》，描述被病毒籠罩而受困在醫院的所有人，面對無預警封院，即使身陷在未知恐懼之中，也只能戰戰兢兢地求生存。在《疫起》中飾演醫護戀人的曾敬驊與項婕如，即使身處高度病毒感染風險，依然保持熱情的使命。
記者黃雅琪/綜合報導
飾演護理師安泰河的曾敬驊感性地說：「我從安泰河身上看見我自己，我們擁有一樣的笑容，有時候不想讓別人擔心，不想帶給別人麻煩的時候，安泰河就會露出一個微笑，而他的勇敢是我也想找到的，所以我想跟他一起成長！」飾演實習醫師李心妍的項婕如，不畏懼病毒帶來的恐慌，儘管周圍的人逐漸被恐懼打敗而退縮，心妍仍然堅守崗位，挺身而出守護困在醫院的所有人，項婕如表示：「人在面對恐懼時所展現出那種堅強的模樣，是很珍貴的，有時候硬撐著那份堅強，它就會變成一股真實的力量，推進我們勇敢向前。」
電影《疫起》描述，草草結束工作，只想趕回家休息的醫院胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾），在離開醫院後，卻因為一位車禍重傷的急診病患而被緊急召回，夏正的病患，同時也是八卦媒體記者的金有中（薛仕凌飾），因收到風聲聽聞有不知名病毒在各大醫院爆發，為了挖掘獨家，積極的想找出感染源頭，而千方百計住院；另一方面，男護理師安泰河（曾敬驊飾）與實習醫生李心妍（項婕如飾），為彼此相愛的熱血醫護人員，對自己的工作十分有熱忱，在醫院一待就是好幾天。在隨時有可能染疫的情況下，醫生、記者、醫護人員究竟該自保還是救人？電影《疫起》將於4月14日上映。