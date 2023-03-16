Toyz脫口「館長是猴子」　手握國稅局關鍵錄音喊告

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到與館長的國稅局鬥爭，Toyz更是火力全開的抨擊，開頭便大罵：「館長是猴子！」並還原自己助理的家人，致電去國稅局詢問館長便當店的來龍去脈，同時針對館長的多項指控做反擊，Toyz還原事情發生當時因為人在台中，無法即時了解所有狀況，所以無法直接對外界說明發生的一切，現在已釐清所有的來龍去脈，並握有與國稅局當事人的關鍵錄音證據，預告週五會開直播公布錄音內容打臉館長，同時不排除對館長做恐嚇及妨礙名譽等事由做提告。
隨後也對館長宣稱握有員工家人電話的這件事做出回應，質疑館長不是在說謊，就是透過不正當的手段取得個資，更大酸館長的黑道背景，讓一票網友笑翻。Toyz也直接加碼開噴演藝圈大佬孫德榮，反擊孫德榮暗指自己割韭菜之事完全沒求證，這種倚老賣老的行為不可取。節目的尾聲，被問到有無想要呼籲網友們的事情，Toyz則是自嘲：「不要吸毒，大家一起反毒，很樂意擔任反毒大使。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995