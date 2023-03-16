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Toyz脫口「館長是猴子」　手握國稅局關鍵錄音喊告

▲Toyz脫口「館長是猴子」，手握國稅局關鍵錄音喊告。（圖／Up直播提供）
▲Toyz脫口「館長是猴子」，手握國稅局關鍵錄音喊告。（圖／Up直播提供）

記者侯家瑜/綜合報導

由Up直播製作的談話節目《藝外爆紅》，由派翠克擔任主持，近來邀請到話題不斷的當紅實況主Toyz（劉偉建），開頭就談到了篠崎泫捲入劈腿的事件的看法，另外也還原與館長（陳之漢）的國稅局風波，並開嗆已準備好證據打臉館長。

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▲Toyz（左）上派翠克（右）主持的談話節目《藝外爆紅》。（圖／Up直播提供）
▲Toyz（左）上派翠克（右）主持的談話節目《藝外爆紅》。（圖／Up直播提供）
Toyz一開始就與派翠克針對篠崎泫的劈腿風波爭鋒相對，甚至當起主持人，詢問起派翠克是否熟識陳零九，並感性表示其實私下也想過直接問篠崎泫，但真的不敢，「看到娛百狼人殺主持群在限動上發出狐狸照的舉動覺得很不解，主持群的行為很不負責。」此舉也令派翠克笑稱：「之後會邀請五堅情等人來上節目，來一探究竟。」可見Toyz對於自己的女神篠崎泫捲入風波，相當心疼。

談到與館長的國稅局鬥爭，Toyz更是火力全開的抨擊，開頭便大罵：「館長是猴子！」並還原自己助理的家人，致電去國稅局詢問館長便當店的來龍去脈，同時針對館長的多項指控做反擊，Toyz還原事情發生當時因為人在台中，無法即時了解所有狀況，所以無法直接對外界說明發生的一切，現在已釐清所有的來龍去脈，並握有與國稅局當事人的關鍵錄音證據，預告週五會開直播公布錄音內容打臉館長，同時不排除對館長做恐嚇及妨礙名譽等事由做提告。

隨後也對館長宣稱握有員工家人電話的這件事做出回應，質疑館長不是在說謊，就是透過不正當的手段取得個資，更大酸館長的黑道背景，讓一票網友笑翻。Toyz也直接加碼開噴演藝圈大佬孫德榮，反擊孫德榮暗指自己割韭菜之事完全沒求證，這種倚老賣老的行為不可取。節目的尾聲，被問到有無想要呼籲網友們的事情，Toyz則是自嘲：「不要吸毒，大家一起反毒，很樂意擔任反毒大使。」

▲昨（28）日館長卻在直播上怒槓Toyz，更針對話題品項「橙芝汗」發表看法。（圖／館長惡名昭彰頻道）
▲館長與Toyz爆發國稅局鬥爭。（圖／館長惡名昭彰頻道）
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