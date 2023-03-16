「這3族群」中近4成腎功能異常！　國健署列8大護腎守則

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這些人應注意腎臟狀況 及早介入管理依據國民健康署110年成人預防保健服務資料顯示，肥胖且腰圍過粗者有2成有腎功能問題，而三高病人中有肥胖又吸菸者近4成有腎臟功能異常的問題，且隨著年齡的增長，腎臟異常狀況呈現上升的趨勢。
腎臟病發生原因很多，除了三高慢性病之外，吸菸、肥胖也是影響腎功能異常原因之一，若不及早介入管理和改善，將導致腎功能惡化成為慢性腎臟病或末期腎病。
善用成人預防保健服務 是保護腎健康關鍵想要了解自身腎功能好壞，可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式及早得知，國民健康署免費提供40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次之成人預防保健服務，可以幫助民眾及早覺察三高及腎臟狀況，並結合成人健康檢查合作的醫療團隊，提供腎臟健康識能之衛教指導，改善個人相關風險因子，以掌握健康的「腎」利人生。
把握護腎黃金8守則 遠離洗腎風險國民健康署吳昭軍署長強調，為從前端預防腎臟病的發生及惡化，民眾可就近於住家附近的診所透過成人預防保健服務，了解自身的身體狀況。檢查後針對腎臟病風險因子(三高、吸菸、肥胖)者，及使用非類固醇類抗發炎藥物(NSAIDs)者，或是腎功能異常的患者，院所提供三高控制、戒菸、營養及運動等相關知識，並搭配護腎黃金8守則：(1)多喝水、(2)健康飲食、(3)規律運動、(4)定期檢查腎功能、(5)三高控制、(6)體重控制、(7)不抽菸及(8)避免服用不當藥物等，以維持腎臟健康，避免腎臟病進一步惡化至洗腎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57113
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