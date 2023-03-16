特企／比球鞋更搶手！小獅王辛巴X大甲媽聯名禮盒掀話題
每年母嬰界最瘋搶的話題聯名來了！說到大甲媽聯名商品，絕對不能不認識呼聲最高的母嬰聯名始祖「小獅王辛巴」，連續九年的大甲媽聯名系列，每每推出都讓人驚呼連連，今年更被譽為「最時髦的老花兔」，以絕對搶眼的太陽橘開啟新篇章，橘色更顯得溫暖、奔放。2023年就讓小獅王辛巴X大甲媽迷人的保庇，成為征服時髦寶寶的開運育兒好物，也在各大育兒社團掀起一番熱烈討論潮。
美弗公司(小獅王辛巴)承襲三十多年深厚的研發功力，秉持著「堅持100%台灣製造」及「給寶寶一個人生最好的開始」的企業理念，更於近幾年榮獲美國IDA設計大獎、日本GOOD DESIGN好設計獎、英國倫敦設計大獎等國際獎項，小獅王辛巴向來有著奶瓶界精品的形象。更熱情贊助大甲鎮瀾宮於遶境期間發放「小辛巴祈福奶嘴」，希望能透過遶境活動，把最好的母嬰用品加乘媽祖的庇祐，傳遞給每位需要的寶寶，讓每個孩子都能如同奶嘴上的「小獅王」般充滿勇氣、茁壯成長。
呼聲最高的小獅王辛巴X大甲媽祖聯名2023「媽祖ㄟ囝仔心意厚禮」禮盒再現澎湃——頂級PPSU寬口奶瓶270ml、頂級PPSU防漏滑蓋學習水杯、小辛巴頂級奶嘴、頂級奶嘴帶、金御守香火袋、2023限定金禧錢母。完美詮釋傳統文化與時尚美學的碰撞，將流行藝術注入此次聯名中，將品牌美學延伸到精巧細節，完美呈現高級感。
小獅王辛巴X大甲鎮瀾宮 聯名禮盒販售資訊
心意厚禮禮盒 售價 NT1,880
3/14(二) 21:00 - 3/21(二) 23:59
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