基金會首個公益活動！柯文哲赴伯立歐庇護工場捐款10萬元
民眾黨主席柯文哲日前宣布成立台灣眾望關懷基金會，劍指2024總統大選，而基金會方面也在成立後進行首個公益活動。柯文哲南下彰化進行參訪行程時，也與基金會成員一同前往「伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場」，除了參觀身障者作坊，體驗手工摺紙盒外，也代表基金會捐出十萬元 善款，希望拋磚引玉，成為台灣社會弱勢團體最強而有力的後援。
記者丁上程／綜合報導
柯文哲表示，對於伯立歐的努力與善舉他相當感動，「我常常說對別人好不是憐憫或施捨，而是邁向一個更公義的社會，相互幫助，這也是眾望關懷基金會成立的宗旨與初衷。」柯文哲說，希望以扶助社會弱勢為核心，驅動社會的眾志與眾力，讓更多人願意從更多元的角度關懷社會，讓愛心與正向的力量無限循環。
成立伯立歐家園的小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，目前伯立歐已經提供多達400多個工作機 會，希望照顧身障弱勢朋友培養一技之長、藉由穩定的工作減少家庭負擔，提升生活品質。陳忠盛說，伯立歐為了更進一步照顧更多身障者，已經購地準備興建庇護家園，伯利歐希望在各界支持下，能盡速開工，讓伯利歐家園成為彰化偏鄉地區共善共老的園地，提供身障弱勢者更有品質與尊嚴的生活。