特企／北海岸時尚藝術兩大「玩針專家」　攜手激出新火花

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兩個不同領域的「玩針」高手，都秉持著對品牌的堅持與時尚創新，潘怡良與巧絲顏首度跨界聯手，將在2023北海岸藝術季時尚舞台，以「針」化作首飾的創意，顛覆大眾對於時尚和中醫的刻板印象，也演繹衣著時尚與中醫醫美的無限可能。4月8日當天，巧絲顏也將安排專業中醫師到場為貴賓以及民眾提供臉部免費諮詢與服務，並邀請日本原廠嘉賓來台，促進台日中醫醫美交流。
而台灣生技保養品牌ANPUR水恩沛，品牌名稱來自於「對大自然的感謝」，取之於大自然、回饋之大自然，在環境永續、土地復甦及海洋保育等等議題上不遺餘力。近年來水恩沛也相當關注台灣在地時尚產業，尤其在品牌理念上與潘怡良設計師更是不謀而合，這次也將與潘怡良在北海岸藝術季上攜手合作。
「保濕泡泡洗顏慕絲」是水恩沛的明星商品，在網路上擁有超高人氣，內含天然無患子果實萃取，以天然的起泡劑代替化學成分，5.5弱酸性，保護肌膚的同時也能盡到愛護海洋的責任。水恩沛執行長呂念祖說，「潘怡良老師這次活動主題與我們的初衷非常吻合，水恩沛秉持的就是對不傷害海洋環境，品牌精神與湛藍色的包裝都與北海岸藝術季非常吻合。」他也表示，很開心商品理念與用心設計的外包裝都能受到潘老師的肯定，「感謝潘老師帶領我們這個新創品牌進入時尚界，也期待這次的合作能激出不一樣的火花。」
此外，獲得iTi國際風味評鑑獎項肯定的精緻茶飲品牌「可唐精品茶旅」，積極落實原物料嚴格食安標準，杜絕人工香料與化學添加，秉持呈現食物最天然的安心本味。這次也特別為北海岸藝術季x潘怡良活動推出「北海岸海洋特調」，以四月份產出的桑椹作為飲品基底，加入可唐嚴選的精品茶，調出大海般的夢幻飲品，帶來視覺與味覺上的一大享受。秉持「Just a bottle of water」品牌核心理念的JABO寶石水，結合來自中央山脈自然清純的高級飲用水，也將共襄盛舉一同參與，邀請大家在春暖花開之際，一起到淡水漁人碼頭與體驗「嗨漁港」的時尚魅力。