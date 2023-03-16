富邦金對瑞信曝險110億　談股利尚有1200億未分配盈餘

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至於瑞信風暴對金融業影響，韓蔚廷認為，金融業經營最重要是信心問題，再健康的金融機構也禁不起擠兌，因為金融業是高槓桿經營，跟製造服務算現金出入不同，但從目前資訊來看，瑞信至少目前資本適足率或是流動性指標，都還是健康的。
面對美國中小型銀行頻頻爆雷，富邦金是否評估進行併購？韓蔚廷表示，若要併購還是放在亞洲國家，富邦人壽之前曾公告在亞洲正在商討併購案，目前也還在協商當中，沒有進一步的進度可以報告。
另外，新冠肺炎輕症自3月20日起不用隔離通報，改自主健康管理，也不列法定傳染病，防疫險也不再理賠，不過，由於富邦產險為因應龐大的在途保單理賠，預計將再度進行增資，在下月董事會後通過對外公布。
對於富邦COSTCO聯名卡發行狀況，台北富邦銀行指出，由於優惠豐富多元、賣場消費回饋較前一代聯名卡提高一倍，吸引大批新舊會員率先申辦，自2月1日上市至今短短一個半月，發卡量已近50萬張，預估接近8月8日正式開放店內使用時，還將再掀一波辦卡潮，而目前晶片備貨充足，沒有缺貨問題，只是因進件量較大，審核及製卡需較長時間，全行已在全速作業中。
至於富邦人壽截至2022年12月底總投資資產達4兆5902億元，在市場大幅震盪下仍維持良好投資績效，外匯部位管控得宜，總投資資產報酬率避險後達4.48%。在投資組合上，現金部位仍維持相對充足水位，將視市場變化伺機布局，以期提升收益。經常性投資收益較去年改善，主要受惠利率走升及台股配息增加。第4季國際資金回流亞洲，帶動新台幣等亞洲貨幣升值，已適時增加一籃子貨幣避險。富邦人壽2022年率避險前後之經常性收益率均較去年同期提升。雖市場利率快速上升，富壽負債成本僅小幅增加，與投資報酬率相比持續維持正利差，避險後經常性收益率與損益兩平點亦維持正利差。
在投資績效方面，受惠金融市場回穩，帶動富邦人壽金融資產未實現餘額較前一季改善，而金融資產重分類日為2023年1月1日，重分類後增加淨值約700億元，以2022年12月31個體基礎之擬制性淨值比約為7.03%。截至2022年12月底富邦人壽淨值比約5.7%（不包含金融資產重分類之影響），RBC逾300%。
富邦產險2022年稅後淨損399.83億元，若排除防疫保單影響，2022年稅後淨利為34.7億元。2022年防疫險的直接損失約821億元，自留損失約596億元。排除防疫險的核保利潤，2022年成長37.6%，而即便投資市場波動，投資績效仍維持穩健，投資報酬率3.49%。展望未來，富邦產險將在業務成長同時強化商品及營運面之風險控管，並透過數位化轉型，提升營運效率。