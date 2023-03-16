名家論壇》謝國安／國民黨送頭給賴清德？

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而國民黨青壯世代當中，鍾沛君宣布辭去國民黨文傳會副主委，開出第一槍，引起討論。徐巧芯等聲量高的同志都有聲援，鍾沛君聲量再度進榜，來到27名。本周應該還會繼續有動作。在反彈聲浪如此大的情況下，國民黨主席朱立倫宣布選策會增加謝龍介、蘇清泉兩位，並暗示李全教將「知所進退」。不過因炒股案入獄的立委傅崐萁、以及爭議性大的前苗栗縣長縣長劉政鴻，則仍然在選策會中。後續仍待進一步觀察。
另一個受矚目的議題是立委高金素梅總質詢時，直接槓上行政院長陳建仁。兩人聲量分別排名第十一跟第三名。「疑美論」加上雙方針鋒相對，議題受到全國矚目，還扯出簡體字風波，討論度非常熱烈。根據Sola大數據團隊分析，高金素梅自主聲量拉抬相當高，質詢陳揆的影響力分數就破4000分。非自主聲量部分，羅智強聲援高金，在這個議題上成為高金側翼聲量第一，有1800多分。其餘非自主聲量的部分包括打馬悍將粉絲團、媒體台視、三立，意外的是總統府發言人Kolas Yotaka聲援陳揆的臉書貼文高居第五，在這個議題上佔據了部分言論市場。在總質詢槓上陳建仁這部分，高金素梅的正負聲量明顯呈現勢均力敵的趨勢。
上週議題上受矚目的還有持續的缺蛋問題，但可能是討論農委會主委陳吉仲已經相對疲乏，聲量下滑到18名。反而缺蛋的議題開始往更高層級延燒，網友討論開始往民進黨執政這部份的負面聲量加溫，加上目前缺水跟缺電的問題逐漸浮現，總統蔡英文、行政院長陳建仁等高層開始有受到網友討論上的質疑。
另外在世界棒球經典賽期間，幾乎全台灣的政治人物都有蹭上這股熱潮。許多人的排名因而大躍進。洲際棒球場所在地的台中市受惠最多，台中市長盧秀燕排名第九。
桃園市長張善政與行政院副院長鄭文燦則因為桃園忠烈祠供奉日本天照大神事件在議題上網友交鋒，分居第七名跟第十五名，分數上張善政其實領先幅度有限。高雄市長陳其邁聲量排名第十，比較多落在宣傳高雄市政與相關活動上居多．顯見高市府與陳市長對行銷高雄的聲量有在努力，而不單單只靠其他議題或是衝突來拉抬聲量。
而本週各黨的「聲量之王」，國民黨依舊是聲量之王羅智強排名第四，其中臉書以缺蛋議題貼「馬英九過去看板遭蛋洗」討論溫度度升溫。民進黨則是蔡英文總統排名第一，包括經典賽、國內政壇相關議題等等，民眾黨則是高虹安排名第十三。與新竹市諸多「大祕寶陸續出土」，以及垃圾車放高虹安自己唱五月天的歌曲被討論有正相關。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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