全家今起「特濃美式、霜淇淋」買1送1　7-11搭大拿鐵28元

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7-11行動隨時取推出限時優惠，3月17日起至3月24日止，CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元，平均每組三明治搭拿鐵只要67元，換算下來28元爽喝大杯拿鐵，若改選美式組合價為180元。還有特大美式、特大拿鐵、四季純奶青、經典純奶茶、精品美式、燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買4送2優惠，冰熱可以互換，約是67折。
還有3月17至3月21日限時五天，購買人氣早餐「超值組合」加贈OPEN POINT 7%點數，到7-11吃早餐最高現賺20點OPEN POINT點數。
🟡全家
3/17~3/19使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味、Let’ s Café特濃美式（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一，把握抹茶季節尾聲，還沒吃過茶香濃厚的春日抹茶口味，千萬別錯過。還有3/21前，門市購買金飯糰全品項第二件6折，指定包子任選第二件6折的優惠活動。
🟡萊爾富
萊爾富響應國際早餐節，全新推出的三款厚菠蘿麵包原售價32元，即日起至4月4日前，搭配飲品可享組合優惠價49元，會員還可享Hi點5倍送。指定飲品包括售價33元的樂法「來杯小清新優多綠茶」600mL、售價32元的萬丹「巧克力牛奶」290mL，或是售價30元的桂格「顆粒燕麥飲」290mL等15項指定飲品。
同時，4月4日前凡購買「Mi piace」系列義大利麵，搭配售價35元的原萃冷萃金萱烏龍/日式深蒸綠茶 450mL、水蠻牛維他命B補給氣泡飲料 590mL以及售價33元的樂法來杯小清新優多綠茶/蜜桃果茶 600mL等指定飲品即可立省10元。