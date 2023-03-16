中職／中職熱身賽明登場！場次免費轉播一次看

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3月17日在高雄澄清湖棒球場由中信兄弟對戰台鋼雄鷹，為官辦熱身賽拉開序幕，比賽中將邀請台灣英雄張育成擔任開球嘉賓，本屆經典賽中華隊有許多表現亮眼的中職選手，像是樂天桃猿林立、統一7-ELEVEn獅陳傑憲、中信兄弟吳哲源、味全龍吉力吉撈.鞏冠、富邦悍將曾峻岳等台灣英雄都陸續回到母隊進行調整，官辦熱身賽中也有機會看見他們的身影。
接下來官辦熱身賽比賽將分別於洲際、斗六、嘉義市及澄清湖棒球場進行兩輪對戰，掌握中華職棒六隊的最新備戰狀況，一探各隊先發打序、投手輪值是否調整到位，新秀表現能否獲得總教練們青睞，鎖定ELEVEN體育家族，有線電視（CH73、74）、MOD（CH211、214）、ELEVEN OTT以及官網ELEVENSPORTS.com，欣賞棒球饗宴，迎接新球季到來！
22場中職官辦熱身賽免費場次連結如下
線上直播連結：
3/17 中信兄弟vs台鋼雄鷹 https://reurl.cc/zAlQee
3/17 樂天桃猿vs富邦悍將 https://reurl.cc/Nq42Xm
3/18 富邦悍將vs台鋼雄鷹 https://reurl.cc/d7Lp2k
3/18 樂天桃猿vs統一7-ELEVEn獅 https://reurl.cc/LN42bx
3/19 台鋼雄鷹vs富邦悍將 https://reurl.cc/7R7Ep1
3/19 樂天桃猿vs統一7-ELEVEn獅 https://reurl.cc/n7rpr1
3/21 台鋼雄鷹vs樂天桃猿 https://reurl.cc/V8N2z5
3/21 統一7-ELEVEn獅vs中信兄弟 https://reurl.cc/EG4mjk
3/22 富邦悍將vs味全龍 https://reurl.cc/mlrpy7
3/22 統一7-ELEVEn獅vs中信兄弟 https://reurl.cc/MR42j4
3/23 台鋼雄鷹vs樂天桃猿 https://reurl.cc/0E9mdA
3/23 富邦悍將vs味全龍 https://reurl.cc/xlLWpe
3/24 樂天桃猿vs中信兄弟 https://reurl.cc/1e38XD
3/24 富邦悍將vs統一7-ELEVEn獅 https://reurl.cc/Q4e2YZ
3/25 樂天桃猿vs中信兄弟 https://reurl.cc/2WzaQr
3/25 富邦悍將vs統一7-ELEVEn獅 https://reurl.cc/4QjlNL
3/27 中信兄弟vs富邦悍將 https://reurl.cc/mlrpY1
3/27 味全龍vs樂天桃猿 https://reurl.cc/o0rvK5
3/28 味全龍vs樂天桃猿 https://reurl.cc/Q4e2VO
3/28 中信兄弟vs富邦悍將 https://reurl.cc/MR42Mp
3/29 統一7-ELEVEn獅vs味全龍 https://reurl.cc/d7Lppy
3/29 富邦悍將vs樂天桃猿 https://reurl.cc/MR422p