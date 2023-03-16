電價審議將召開！調幅恐達雙位數　民生用戶約8成不影響

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經濟部次長、台電代理董事長曾文生日前也曾表示，2022年台電虧損達2675億，預估2023年虧損會達2785億，兩者相加恐超過5400億，未來將想辦法逐年解決債務，除了政府編列1500億元增資，仍會有其他混合式解決方案，當然最重要仍是因應能源價格「調整合理電價」。
此話一出，便有工商業將「漲電3成」的傳言，為此，工商界代表紛紛出來喊話，中華民國三三企業交流會理事長林伯豐日前就曾呼籲政府，應一視同仁調漲民生和產業電價，而不是只針對工商業用電大戶，建議住宅用電700度以上調漲，影響用戶約8％，700度以下、約92％用戶不調漲。
擁有電價審議委員會名額的全國商業總會理事長許舒博也表示，由於台電、中油還是虧損，所以工商業界已有心理準備，但建議此次漲幅不宜過大，且不贊成調漲餐飲、小吃店家的電費。工總理事長苗豐強也說，去年6月底決定調漲電價是因台電、中油虧損，然而兩者的虧損，光調漲電價是解決不了的，因此建議，政府應該設立平準基金，協助台電、中油解決現金流問題，度過難關。
工商協進會理事長吳東亮則強調，「調整電價是不得已的事，但希望政府有公平的做法」，並研議好配套措施，降低對工商業的衝擊，他認為政府將再挹注台電500億，是維持電價合理的短期作為，但終究仍須反映成本，因此台灣是否有需要多加導入核能，是可以被檢討的事。
電價審議委員會在即，經濟部長王美花今（16）日也鬆口稱此次審議委員會會從台電穩健經營、照顧民生、穩定物價等幾個大方向做討論，台電會準備方案提供給委員會審議，至於方案方向為何？是否有電價緩漲權？她回應，方案較於複雜，政府有給台電政策，台電以此政策方向去提出與過往不同的方案去做討論。
據了解，平均調幅恐比去年調漲8.4%還多，甚至達雙位數調幅，對象分成住宅、小商家、產業用戶3大類，其中，住宅用電逾千度者也可能達雙位數漲幅，但在考慮照顧民生的情況下，民生用戶約有8成不會受到影響，小商家則傳言3000度以上漲幅最多，而小工廠、超市等與大工廠以及百貨公司等高壓用戶，調幅差距恐至7%。