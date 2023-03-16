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經典賽／第5局現亂流！大谷4.2局失2分結束投球任務

▲大谷翔平完成對義大利隊4.2局的投球退場（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平完成對義大利隊4.2局的投球退場（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2023第五屆世界棒球經典賽八強淘汰賽第二戰，由B組龍頭「地主」日本隊與A組第二晉級的義大利隊在東京巨蛋交手，輸不得的壓力，日本隊推出絕對的王牌「二刀流」大谷翔平先發主投，同時因為大聯盟母球團洛杉磯天使的限制，本場比賽也將會是大谷在本屆賽會的最後一場登板，他在前4局投得十分完美，僅被敲出2支安打、送出一次保送無失分，但在第5局卻發生亂流，不僅義大利隊開始安打串連，自己也發生控球不穩，最後僅投4.2局就被換下場。

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大谷翔平在前4局就送出5次三振，最快還飆出高達102英哩(約164公里)的火球，但第5局大谷的控球出現狀況，解決首位打者後，突然一顆變化球砸在義大利隊外野手Ben DeLuzio身上，形成義大利該局首位上壘者，下一棒天使隊友David Fletcher對他不留情面，補上安打形成一、三壘有人，雖然Sal Frelick隨即擊出外野飛球，但因飛行距離不遠，加上日本隊外野手Lars Nootbaar精準的傳球，讓Fletcher不敢冒然往本壘前進，擋住義大利隊的得分機會。


雖然隊友上演精彩守備，但大谷的控球狀況仍然沒找回來，又對義大利隊下一棒打者Nicky Lopez投出單局第二次觸身球，把壘包填滿，此時義大利第三棒「Fletcher弟」Dominic Fletcher對大谷擊出一支右外野方向的平飛安打，送回壘上兩名跑者，也讓大谷翔平因此從投手丘退場。


接替大谷翔平投球的伊藤大海成功讓Brett Sullivan擊出飛球出局，沒有再讓大谷失血，本場比賽大谷總計用了71球投完4.2局，被敲出4支安打，失掉2分都是自責分，送出5次三振、一次保送，結束本屆經典賽的投球任務，但他今天同時也是日本隊的先發第三棒、指定打擊，仍會以打者的身份留在場上。



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