無人機墜毀前畫面曝！美軍公布影片：俄戰機魯莽倒油衝撞

美國空軍一架MQ-9無人偵察機，14日在黑海上空墜海，白宮指責俄羅斯行為魯莽，稱MQ-9是遭到俄羅斯戰機撞上後墜落；而俄羅斯則反駁，稱無人機在俄羅斯邊境飛行是挑釁行為，且無人機乃因自身因素墜海，俄羅斯戰機並未與其接觸。美軍歐洲司令部（U.S. European Command）最新釋出無人機墜海前的影片，畫面中可以看到俄羅斯蘇愷27戰機（Su-27）朝無人機進逼、傾倒燃油，雙方在空中似有所碰撞，無人機螺旋槳受損歪曲。 我是廣告 請繼續往下閱讀 從美軍釋出的這42秒影片來看，兩架蘇愷27戰機先後逼近無人機，且在雙方靠近時朝無人機傾倒燃油，從畫面看得出蘇愷27戰機與無人機非常接近，尤其第二次進逼時，無人機攝影鏡頭一度搖晃當機，似乎是遭到碰撞，而畫面恢復後可以看見無人機的螺旋槳已經受損彎曲。美國官員強調，影片已證明兩機在空中絕對有發生物理上的碰撞。根據《CNN》報導，美軍釋出影片後，有官員向《CNN》表示，畫面已經證實俄軍戰機衝撞無人機，美方對俄軍戰機行為「魯莽」的指控全是真的。不過影片還是無法說明，蘇愷27戰機與美軍無人機相撞是故意的或不小心的，美國官員也坦承不知道俄軍戰機究竟是否存有衝撞的意圖。假如俄方是有意攻擊美軍無人機，整起事件的性質可能會產生根本的變化。另位官員則對《CNN》透露，目前還沒有跡象顯示克里姆林宮授意了此次行動，但此次無人機墜海，確實是自俄烏戰爭開打以來，美俄之間首次的直接軍事接觸事件，雙方是否會擦槍走火，導致戰爭升級，值得密切觀察。日韓睽違12年領袖峰會！修復兩國關係 BBC：日本的勝利駕駛艙喝咖啡吃甜點！照片曝光引眾怒 印度2機師被停飛百度推中國版ChatGPT「文心一言」 遭無情看衰股價暴跌美無人機墜海、俄加油機被攔截 北約防線上空戰雲漸密