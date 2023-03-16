7-11好狠！全家大門貼「超嗆15字留言」 網笑：兵不厭詐
7-11、全家為台灣超商界兩大龍頭，巷弄街口中只要看到7-11，抬頭肯定會發現全家就在不遠處！近期就有網友發現，火車站內的全家門市暫停營運後，緊鎖的鐵門竟悄悄被貼上另一間7-11門市留下的字條，大大寫上「7-ELEVE松鐵門市為您服務」，並在上面補充往前30M就會抵達7-11，更貼心在下方附上門市電話，讓網友笑喊「侵門踏戶就是在形容這個吧」、「兵不厭詐，這就是戰爭」。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友於臉書社團《路上觀察學院》分享照片，只見松山火車站內的全家門市大門緊鎖，並貼有公告「因商場整修，暫停營業，時間為3/10-6/10」，不過一旁卻被貼上更大張的7-11彩色公告，提醒顧客前方還有「7-ELEVE松鐵門市為您服務」，並且附有詳細的箭頭指引，告知顧客往前30Ｍ會從左側開門，最後甚至貼心留下門市電話。
畫面一出也讓網友紛紛笑喊，「小七之所以為王者 」、「兵不厭詐，這就是戰爭」、「全家尚未解鎖」、「想到國外的麥當勞、漢堡王之戰」、「趁你病要你命」；但也有網友提出質疑「老實說不太行，那個不是它(7-11)租的位置，為啥可以貼公告」。對此，全家回應《NOWnews》記者，該門市因應商城改裝暫停營運，目前確認(7-11)公告已經拆掉了。