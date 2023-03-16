40歲乳癌復發又轉移 靠1療法半年再次重生

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新型抗體複合藥物效果佳 癌指數半年回到正常範圍台北慈濟醫院副院長、一般外科醫師張耀仁指出，上述患者先使用一線、二線甚至三線標靶藥物治療，評估病情後，也建議給予新型的抗體複合藥物，加上放射性治療，半年後，腦部轉移腫瘤明顯縮小，劉小姐已能自由行走，癌指數也回到正常範圍內。
早期篩檢、診治幾乎可治癒 先導性治療也可縮小腫瘤張耀仁指出，零期(原位癌)或一期乳癌光靠手術治療，就可以達到幾乎治癒的效果。有別於以往的手術治療，新式內視鏡導引乳頭乳暈保留術適合早期發現的年輕女性，透過乳房外科及整形外科合作，不僅傷口小、復原速度快，而且術後病人滿意度高。
除此之外，標靶型或三陰性乳癌亦能利用化學治療、標靶治療或免疫調節抑制劑等進行先導性的治療，讓腫瘤縮小後再進行手術，手術的範圍也會縮小，甚至可採取乳房保留手術。
高風險族群 務必兩年一次定期乳癌篩檢多半的乳癌患者都是在觸摸到乳房腫塊後才發現，但通常已進展成第二期以上，要透過手術及藥物治療才能根除病灶。
張耀仁提醒，一側乳房曾得過乳癌、家人曾罹患乳癌、未曾生育者、卵巢癌及子宮內膜癌患者都是乳癌的危險族群，需定期追蹤；而國民健康署每兩年一次，免費提供45到69歲的婦女、有乳癌家族史的40歲以上女性進行乳癌篩檢，早期發現，正確治療，乳癌是有可能治癒的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57115
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