全家福袋「現金300萬」開出！大獎序號曝：2縣市爽中賓士

40歲乳癌復發又轉移 靠1療法半年再次重生

40歲乳癌復發又轉移 靠1療法半年再次重生
40歲乳癌復發又轉移 靠1療法半年再次重生

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】40歲的劉小姐十年前因觸摸到胸部不明腫塊而至他院就醫，並接受手術及荷爾蒙治療，很不幸的在2021年復發；經由胸壁上復發腫瘤的切片檢查得知屬於三陽性乳癌，已擴散至肺、肝、骨骼以及腦部，導致劉小姐經常抽筋而造成行動不便，甚至某次行走不慎造成病理性骨折須開刀治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

新型抗體複合藥物效果佳　癌指數半年回到正常範圍

台北慈濟醫院副院長、一般外科醫師張耀仁指出，上述患者先使用一線、二線甚至三線標靶藥物治療，評估病情後，也建議給予新型的抗體複合藥物，加上放射性治療，半年後，腦部轉移腫瘤明顯縮小，劉小姐已能自由行走，癌指數也回到正常範圍內。

早期篩檢、診治幾乎可治癒　先導性治療也可縮小腫瘤

張耀仁指出，零期(原位癌)或一期乳癌光靠手術治療，就可以達到幾乎治癒的效果。有別於以往的手術治療，新式內視鏡導引乳頭乳暈保留術適合早期發現的年輕女性，透過乳房外科及整形外科合作，不僅傷口小、復原速度快，而且術後病人滿意度高。

除此之外，標靶型或三陰性乳癌亦能利用化學治療、標靶治療或免疫調節抑制劑等進行先導性的治療，讓腫瘤縮小後再進行手術，手術的範圍也會縮小，甚至可採取乳房保留手術。

高風險族群　務必兩年一次定期乳癌篩檢

多半的乳癌患者都是在觸摸到乳房腫塊後才發現，但通常已進展成第二期以上，要透過手術及藥物治療才能根除病灶。

張耀仁提醒，一側乳房曾得過乳癌、家人曾罹患乳癌、未曾生育者、卵巢癌及子宮內膜癌患者都是乳癌的危險族群，需定期追蹤；而國民健康署每兩年一次，免費提供45到69歲的婦女、有乳癌家族史的40歲以上女性進行乳癌篩檢，早期發現，正確治療，乳癌是有可能治癒的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57115

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

保濕精華液越黏稠越好？　錯！當心是添加「這2種成分」

「這3族群」中近4成腎功能異常！　國健署列8大護腎守則

謝依霖老公罹罕病「重症肌無力症」！成因、症狀一次搞懂

高齡90歲翁末期腎臟病變致尿毒症　中藥調理有效逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀