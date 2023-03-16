經典賽／岡本和真單場5打點！日本擊敗義大利晉級四強

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前4局雖然大谷有些危機，但都成功下莊，並沒有失分，然而他在第5局控球出現狀況，單局兩次觸身球以及洛杉磯天使隊隊友David Fletcher的安打將壘包填滿，此時Dominic Fletcher補上一支右外野安打，送回壘上兩名跑者，同時把大谷從投手丘上打退場，但日本隊馬上換上伊藤大海止血，後續接替投球的今永昇太、達比修有以及大勢，僅有達比修被Dominic Fletcher擊出陽春砲再失一分，其餘投手皆沒有失分紀錄。
大谷繳出好投，隊友同樣以火力支援，第3局吉田正尚的強勁內野滾地球，雖然被義大利隊游擊手Nicky Lopez攔下，沒收一支安打，但成功送回三壘上的隊友，為日本先馳得點，該局岡本和真再補上一支三分砲，單局日本隊形成4分大局。
日本隊的攻勢5局下半再起，一、二壘有人的情況下，「村神」村上宗隆敲出中外野的深遠長打，下一棒的岡本和真又跳出來，扛出飛往右外野的深遠長打，五、六棒的「背靠背長打」幫助日本隊單局再添3分，7局下半，此役扛起日本隊第四棒的吉田正尚「錦上添花」，敲出右外野方向的陽春彈，加上回歸的游擊手源田壯亮再擊出右外野方向的平飛安打，送回單場打出兩支長打的村上宗隆，幫助日本隊把比分完全拉開，奠定勝基。
本場比賽日本隊第六棒岡本和真表現絕好調，單場4打席全部上壘，選到2次保送之外，還有一支三分砲以及一支兩分打點二壘安打，單場狂掃5分打點，今天被調整到第四棒的吉田正尚也有一支陽春砲、2分打點的表現，而小組賽表現不振成為眾矢之的的「村神」村上宗隆，本場比賽單場就敲出2支二壘安打，包含一分打點，三位重砲手都有十分優異的表現。
投手部分，今晚日本隊先發投手大谷翔平共用了71球投完4.2局，被敲出4支安打、送出5次三振，失掉2分自責分，拿下本場關鍵戰役勝投，老將達比修有中繼投了2局，被敲出2支安打，包含一支陽春砲失一分，而義大利隊今晚上場中繼一局狂丟4分的Joe LaSorsa則吞下敗投。
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