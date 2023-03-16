3.4萬雞全被撲殺！彰化、屏東雞場確診H5N1禽流感
農委會動植物防疫檢疫局表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣大城鄉1黑羽土雞場（21,129隻）及屏東縣里港鄉1蛋雞場（13,328隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，該等禽場業依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計29例（陸禽27場、鵝2場）。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，屏東縣里港鄉一處蛋雞場主動通報飼養家禽有異常死亡，採檢送驗後，今（16）日確診H5N1亞型高病原性禽流感，動防所現場撲殺1萬3328隻蛋雞，並執行清消作業；另，彰化縣大城鄉的土雞場也確診H5N1禽流感，2萬1129隻土雞也撲殺。共計約3.4隻雞已撲殺。
防檢局指出，近日各地天氣逐漸回暖，請養禽場業者仍應加強日常管理(如適時開啟通風設備及不密飼)，以減少場內禽隻緊迫，同時維持防鳥設施正常運作，並落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局籲請業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。