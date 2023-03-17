大小宋慧喬同框要合作了！韓韶禧曬「絕美合照」霸氣告白
韓星韓韶禧（又譯：韓素希）2020年在韓劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」呂多景爆紅，代言、戲劇邀約不斷，晉升為南韓一線女演員，更有網友發現她長相激似飾演《黑暗榮耀》女主角的宋慧喬，因此獲有「小宋慧喬」封號。昨（16）日晚間，她在IG曬出與宋慧喬的合照，兩人確定主演懸疑劇《自白的代價》，將於明年播出，韓韶禧更在宋慧喬的IG底下留言告白：「現在妳是我的了！」掀起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
韓韶禧昨日在IG限時動態PO出與宋慧喬面對面、手貼手，一起看向一旁的合照，並官宣將與宋慧喬合作韓劇《自白的代價》，宋慧喬也轉發限時動態並用愛心回應。只見宋慧喬面部並無太大表情，韓韶禧則是淺淺微笑，照片更以黑白呈現，使兩人精緻五官、神級側臉顯得更完美，迷倒一票網友。
此外，也有網友發現，韓韶禧還到宋慧喬昨日的PO文底下留言：「現在妳是我的了！」更到宋慧喬過往所發的多個貼文按下愛心，其中一張喬妹穿著黑色深V禮服側拍照，韓韶禧更直呼：「我也！！！我也在這裡拍過照！！！」讓大批韓網、微博網友紛紛直呼：「一直覺得她們倆很像」、「期待兩人的合作」、「媽呀美女配美女，我嗑昏了」、「這是什麼隔空表白啊啊啊」、「太嗑啦，瘋掉」、「兩個都超美」、「韓韶禧太可愛了」、「韓姐在宋慧喬面前也是個迷妹呀」、「韶禧妳先冷靜點哈哈哈」。
據悉，宋慧喬、韓韶禧確認主演懸疑劇《自白的代價》，劇情描述美術老師和有反社會人格的神祕女子惺惺相惜的故事。而宋慧喬主演美術老師安潤秀（暫譯），夢想過著幸福安穩的人生，卻被捲入意料之外的殺人案件，人生自此天翻地覆。而韓韶禧飾演身分不明的神祕女子毛恩（暫譯），有反社會傾向，讓所有人都畏懼，但她卻對安潤秀伸出援手，並為她打開全新世界。據韓媒報導，《自白的代價》可能是關於兩位女主角之間相知相惜，進而產生曖昧情愫的故事，將由《怪物》、《18歲的瞬間》導演沈娜妍執導，讓大批網友相當期待。