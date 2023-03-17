出門記得帶傘！明起「降溫下雨」變濕涼 轉晴回溫等這天
今（18）日清晨平地最低溫回升不少，根據天氣風險公司分析師柯聿寧表示，除了花蓮還有14.4度，其餘地區都回到15度以上，不過受到海峽北部的背風低壓環流影響，金門馬祖、中北部有霧或低雲影響能見度的機率，預估背風低壓將往北轉東北方向慢慢發展為低壓鋒面系統，今天北上過程仍會為北部帶來海上低層的水氣，中午前仍有雲量偏多，有零星飄雨的機會，其餘地區則沒有明顯影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
柯聿寧提到，今晚到明晨（18日）微弱鋒面的尾端將掠過，北部雲量又增多，明天受到東北季風影響，中部沿海、北部、東北部溫度也會稍下降，東半部受到鋒面尾端殘留較不穩定的環境影響，沿岸有對流發展，隨北風南下的過程中，可能較貼近陸地，沿海地區需留意天氣變化。
這波東北季風在週日就會開始減弱，下半天逐漸轉偏東風環境，東半部有迎風面的降雨，同時預估在華南有一小波水氣、不穩定的波動東移，深夜到凌晨北部再度有短暫雨的機會，這個波動通過後台灣附近的風力將更為減弱，西北部下週一的清晨有局部霧或低雲出現機率，下週二隨著長江流於以北活躍的鋒面氣旋發展，台灣將開始轉為鋒前的偏南到西南風影響，而且風速還不弱，下週二到五白天都是類似的環境，會有明顯變熱、悶熱的感覺。
柯聿寧也提醒，下週後期的鋒面，模式預報還是一直有些變動，從週一到今天早上的預報都持續的延後，目前預報南下的時間延到下週六，而鋒面的結構在南下時也變得比較不連續，降雨的區域也較凌亂，在這種預報不斷變化的情況下，建議到下週初期或模式穩定後再多關注較好。