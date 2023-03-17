台積電完成填息！台股早盤漲逾200點 太陽能族群亮晶晶
瑞信已獲瑞士央行借款537億美元，市場恢復對銀行系統的信心，美股四大指數昨（16）日皆漲，受到美股激勵，台北股市今（17）日開高走高，早盤大漲200多點，來到15425點，漲幅1%以上。權值王台積電早盤漲11元，來到516元，完成填息。其他重要電子股如聯發科、聯電、鴻海、大立光都走揚。而今日盤面焦點在太陽能族群、IC設計與航運股表現也很亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數16日上漲371.98點，或1.17%，收32246.55點；那斯達克指數上漲283.23點，或2.48%，收11717.28點；標普500指數上漲68.35點，或1.76%，收3960.28點；費城半導體指數上漲120.68點，或4.05%，收3098.07點。
台北股市今日開高走高，早盤大漲200多點，來到15425點，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元，來到516元，完成填息，漲幅近2%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.5%，世界先進漲2%、力積電漲1%。其他重要電子股，聯發科漲1.7%，來到770元。鴻海、南亞科、緯創、國巨、旺宏、日月光漲1%上下，大立光漲2%。
航運股紅通通，遠雄港漲逾6%，龍德造船漲4%，志信、漢翔、中櫃、長榮、長榮航太、萬海、陽明、長榮航、華航漲1到2%。歐盟將對中國綠色科技進口設限，太陽能族群亮晶晶，茂迪漲逾6%，元晶、達能、樂事綠能、國碩漲3到4%，碩禾、新晶投控、台勝科、太極漲1到2%。另外，IC設計持續暢旺，創意、力旺、譜瑞漲5%，點晶、系微、安國、重鵬、智原、連宇、類比科長2到3%。