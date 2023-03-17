長新冠每季恐耗2億健保　如何預防？專家提「它」籲把握5日黃金治療期！

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4成確診者長新冠 推估健保已支出約18億台灣感染症醫學會針對台灣確診過的民眾進行生活品質影響調查，發現有6成確診者染疫後，睡眠、情緒、記憶力、專注度等皆受到影響，甚至以體力影響最為有感。
調查中也顯示，4成的確診者自認有長新冠症狀，其中近7成表示症狀已對日常生活造成困擾，平均就醫0.73次，其中就醫後未改善且認為仍需就醫治療的症狀，以神經性、心血管系統症狀最嚴重，其次為全身性與消化系統症狀。
王復德理事長表示，根據問卷統計推估，長新冠患者平均就醫0.73次，若以全台已確診人數一千多萬人統計，治療長新冠的健保支出至少已約有18億，若以近期新增確診人數預估，每季恐約投入2億健保資源。
不只台灣，全國新冠確診者幾乎都受到長新冠影響，常見症狀包含容易疲勞、肌肉痠痛、思考或注意力下降、味覺或嗅覺異常、胸悶、呼吸困難等。
陳宜君理事長也指出，根據美國CDC統計，8成長新冠患者認為日常生活受限，其中對40-69歲民眾影響尤為明顯。
如何避免長新冠？ 把握5日黃金治療期新冠疫情已逐漸趨緩，防疫措施陸續解封，但長新冠的影響還在持續中，該如何避免長新冠造成的危機呢？
陳宜君理事長提到，造成長新冠的主要原因為確診後病毒殘留體內而導致免疫系統異常，目前已有研究指出確診5日內服用口服抗病毒藥物，除可降低重症與死亡風險，更可降低近三成長新冠機率，積極用藥會是目前最好防範長新冠與重症的解決方案。
不過，根據台灣感染症醫學會調查，僅有4成高風險族群確診後會接受口服抗病毒藥物治療。陳宜君提醒，民眾應把握5日黃金治療期使用口服抗病毒藥物治療，才能避免後續引發重症和長新冠症狀。
而未來防疫措施將再鬆綁，輕症者不用通報和隔離，民眾與病毒接觸的機會將大幅增加。台灣感染症醫學會與社團法人台灣感染管制學會今年邀請王宇婕擔任衛教宣導大使，攜手打造「防疫胖卡專車」，將巡迴北中南10據點，深入鄉里守護全台民眾遠離新冠病毒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57177
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