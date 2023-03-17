今日廣場》孫榮富／誰該支持恢復「閣揆同意權」倡議？

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首先，該支持的就是柯文哲為首的白色陣營。不論就台灣的大選歷史或是整個選民結構而言，白色力量的民眾黨柯文哲可以說是幾乎無緣總統大位，但若大選立委席次選得有聲有色，爭取閣揆大位倒是一個好選擇也是讓民眾黨繼續發展下去的生命泉源。
其次，該支持的應是中國國民黨主席朱立倫。總統大位對於中國國民黨主席朱立倫而言，是「有緣無份」而所謂「強摘的瓜不甜」，放棄總統大位，將政治布局轉移至立法院，並支持恢復閣揆同意權，是可以讓中國國民黨主席朱立倫「權力最大化」的一條戰略選擇。二○二三最大在野黨主席可能成為二○二四最大權力共主。最大在野黨中國國民黨主席朱立倫，除非仍有心爭取二○二四總統大位，否則有何理由不支持？
第三，該支持的則是準卸任總統蔡英文及其派系立委。對於即將卸任的蔡英文總統想的是：既要民進黨繼續執政又不願賴清德權力一把抓，那麼支持所謂的「恢復閣揆同意權」就是可以牽制賴清德大總統的一步好棋，一步可以延續蔡英文總統卸任後及其派系的影響力，同時又可以避免被賴清德大總統的可能清算。試問蔡英文總統：何樂而不為呢？
未來，若執政的民進黨贏得政權再次執政，但只要不恢復立院對閣揆的同意權，只要不讓行政院長能夠權責相符，那麼不論在那一位總統的領導下，行政院長這個行政首長角色依然只是總統的執行長，依然在不正常失衡關係下運作原本行政執行權力，依舊無法縮小政策與民意的落差。
綜言之，「恢復閣揆同意權」可以限縮總統及大部份政治人物的權力，也是解決當前台灣「執政民進黨一黨獨大」政局亂象的苦口良藥，台灣多數的善良百姓們更是沒有不支持的理由。不是嗎？
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