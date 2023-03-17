本土首爆2例XBB.1.5個案！　羅一鈞籲接種「這」疫苗獲5成保護

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2例XBB.1.5本土 皆輕症、重複感染指揮中心於3月16日疫情記者會上，公布上一週境外移入及本土Omicron變異株監測結果。羅一鈞表示，目前本土仍然是以BA.2.75為主流病毒株，佔比為77%，不過比較須注意的是，上週首次檢出2例XBB.1.5本土案例。
2例XBB.1.5本土個案分別是1位住在中部的10多歲青少女，以及1位住在北部的50多歲女性。羅一鈞提到，2名個案都是XBB.1.5輕症案例，而且屬於重複感染，分別在2月底跟3月初的時候，第二次確診感染COVID-19，經過定序確認為XBB.1.5。
本土首度出現2例XBB.1.5病例，不免讓許多民眾感到驚慌，不過，羅一鈞表示，這和國際上的趨勢看起來是一致的，目前在境外移入的部分也是以XBB為主，佔50%，其中大多數為XBB.1.5，日後指揮中心也會持續監測觀察變異株趨勢。
傳播力強、具免疫逃脫優勢 羅一鈞籲接種疫苗XBB.1.5在去年10月首度被檢測出來，具有蠻強的傳播力，在歐美特別是美國開始流行，並越來越盛行成為主流病毒株。羅一鈞指出，根據統計，目前XBB.1.5全球佔比為32%，是目前全球最盛行、最流行的主流病毒株，其次是BQ.1佔20%。
XBB.1.5的佔比不僅超出BQ.1許多，還具有高傳染性，不過，根據去年10月到現在各國的統計與研究顯示，XBB.1.5的疾病嚴重度、致死率與其他Omicron變異株相同，並沒有提高的情況。
羅一鈞表示，目前評估下來，XBB.1.5會導致輕症重複感染的機率增加，免疫逃脫的優勢也可能會導致接種過疫苗的民眾再度受到感染，不過根據美國CDC二月的最新研究顯示，接種BA.5次世代疫苗追加劑，對XBB或XBB.1.5的輕症可達到50%的保護力。
也就是說，接種過BA.5次世代疫苗追加劑的民眾輕症感染的可能性，比未接種過的民眾降低了50%。因此，羅一鈞呼籲，民眾可以利用「疫苗+1」的活動，追加1劑次世代疫苗，降低變異株染疫風險，以及後續重症、住院、死亡的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57183
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